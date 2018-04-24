Ростуризм предлагает развивать туры для иностранцев на Дальний Восток через Visit Russia

МОСКВА , 24 апреля. / ТАСС /. Популяризировать Камчатку и Сахалин для иностранных туристов можно через офисы Visit Russia. Такое предложение на пресс-конференции в ТАСС озвучил руководитель Ростуризма Олег Сафонов.

Доступность этих регионов для путешественников возросла благодаря старту продаж в этом году пакетных туров на Дальний Восток, отметил Сафонов.

"Потенциал пакетных туров на Дальний Восток очень большой. Мне представляется очень важным позиционирование пакетных туров на Камчатку, Сахалин не только внутри страны, но и за рубежом. Хочу напомнить, что у нас развивается сеть Visit Russia за рубежом — 29 стран, 50 офисов. Поэтому мы будем очень рады продвигать активно ваш пакетный турпродукт, в том числе и за рубежом", — сказал глава Ростуризма.