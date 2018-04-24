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Пассажиропоток в Пулково вырос на 10%
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Пассажиропоток в Пулково вырос на 10% 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Пассажиропоток Пулково в январе — марте 2018 года составил 3,18 млн человек, что на 9,6% превышает результат за аналогичный период 2017 года. Об этом 24 апреля сообщила пресс-служба управляющей аэропопортом компании «Воздушные ворота Северной столицы»
Пассажиропоток на внутренних направлениях вырос на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, до 2,14 млн человек. Самыми популярными направлениями стали Москва, Сочи, Екатеринбург, Калининград и Ростов-на-Дону.
Международными рейсами воспользовались 1,03 млн пассажиров, что на 22,4% больше, чем годом ранее. Наиболее востребованными оказались перелеты в Дубай, Минск, Франкфурт-на-Майне, Париж и Мюнхен.
Лидерами среди российских авиакомпаний по числу перевезенных путешественников стали «Россия», «Аэрофлот», S7 Airlines, «Победа» и «Уральские авиалинии», которые обслужили 62,3% общего пассажиропотока Пулково. В пятерку крупнейших иностранных операторов вошли Lufthansa, «Белавиа», Uzbekistan Airways, Emirates и Air Astana, которые встретили на своих бортах 7,7% всех пассажиров Пулково.
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