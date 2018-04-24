Пассажиропоток в Пулково вырос на 10%

Пассажиропоток Пулково в январе — марте 2018 года составил 3,18 млн человек, что на 9,6% превышает результат за аналогичный период 2017 года. Об этом 24 апреля сообщила пресс-служба управляющей аэропопортом компании «Воздушные ворота Северной столицы»

Сочи, Екатеринбург, Пассажиропоток на внутренних направлениях вырос на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, до 2,14 млн человек. Самыми популярными направлениями стали Москва Калининград и Ростов-на-Дону.