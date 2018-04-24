Ленобласть будет вкладываться в развитие туристической инфраструктуры

«Выборг входит в целый ряд государственных программ, направленных на сохранение исторических памятников. Финансирование мероприятий по этим программам превышает 20 млрд рублей», — сообщил Дрозденко.

Глава региона подчеркнул, что область намерена вкладываться в развитие и других городов и в течение трех лет создать во многих из них исторические центры, где будет ограничено движение транспорта.

«Такие центры будут появляться среди исторических памятников, а в новых городах — среди новых памятников. Там появятся точки продажи товаров народных промыслов, современные предприятия общепита, велодорожки, будут обустроены стоянки с объектами придорожной инфраструктуры», — отметил Дрозденко.