Ленобласть будет вкладываться в развитие туристической инфраструктуры 

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что каждый город в регионе должен стать привлекательным для туристов. В качестве примера притягательного для путешественников объекта он назвал город-музей Выборг.
«Выборг входит в целый ряд государственных программ, направленных на сохранение исторических памятников. Финансирование мероприятий по этим программам превышает 20 млрд рублей», — сообщил Дрозденко.
Глава региона подчеркнул, что область намерена вкладываться в развитие и других городов и в течение трех лет создать во многих из них исторические центры, где будет ограничено движение транспорта.
«Такие центры будут появляться среди исторических памятников, а в новых городах — среди новых памятников. Там появятся точки продажи товаров народных промыслов, современные предприятия общепита, велодорожки, будут обустроены стоянки с объектами придорожной инфраструктуры», — отметил Дрозденко.
«Невские новости» раньше писали, что в Петербурге появится специальная туристическая карта «Visit SPb», благодаря которой гости города смогут получить приятные бонусы.