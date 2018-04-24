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Ленобласть будет вкладываться в развитие туристической инфраструктуры
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Ленобласть будет вкладываться в развитие туристической инфраструктуры 

РИА «ФедералПресс» 55 минут назад
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что каждый город в регионе должен стать привлекательным для туристов. В качестве примера притягательного для путешественников объекта он назвал город-музей Выборг.
«Выборг входит в целый ряд государственных программ, направленных на сохранение исторических памятников. Финансирование мероприятий по этим программам превышает 20 млрд рублей», — сообщил Дрозденко.
Глава региона подчеркнул, что область намерена вкладываться в развитие и других городов и в течение трех лет создать во многих из них исторические центры, где будет ограничено движение транспорта.
«Такие центры будут появляться среди исторических памятников, а в новых городах — среди новых памятников. Там появятся точки продажи товаров народных промыслов, современные предприятия общепита, велодорожки, будут обустроены стоянки с объектами придорожной инфраструктуры», — отметил Дрозденко.
«Невские новости» раньше писали, что в Петербурге появится специальная туристическая карта «Visit SPb», благодаря которой гости города смогут получить приятные бонусы.
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