Стали известны страны‐лидеры по числу футбольных фанатов на ЧМ‐2018 

Глава департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев рассказал, болельщиков из каких стран будет больше всего на ЧМ‐2018. Об этом сообщил «Интерфакс».
По количеству туристов и болельщиков лидируют США, Китай, Мексика, Аргентина, Уругвай, несмотря на то, что сборные США и Китая на мундиале не представлены
— Николай Гуляев.
Он добавил, что для иностранных туристов организуют экскурсии и речные прогулки на 24 языках мира. По данным сайта «Свободная пресса», основными станут английский, немецкий, французский и китайский языки.
С просьбой в адрес английских болельщиков, которые планируют поехать на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в России, обратились в британской полиции. Стражи правопорядка настоятельно попросили фанатов не провоцировать россиян во время соревнований и помнить историю Сталинграда.