Стали известны страны‐лидеры по числу футбольных фанатов на ЧМ‐2018

Глава департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев рассказал, болельщиков из каких стран будет больше всего на ЧМ‐2018. Об этом сообщил «Интерфакс».

Китай, Мексика, Аргентина, По количеству туристов и болельщиков лидируют США Уругвай , несмотря на то, что сборные США и Китая на мундиале не представлены

— Николай Гуляев.

Он добавил, что для иностранных туристов организуют экскурсии и речные прогулки на 24 языках мира. По данным сайта «Свободная пресса», основными станут английский, немецкий, французский и китайский языки.