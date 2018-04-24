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Возобновлено прямое авиасообщение между Казанью и Ригой
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Возобновлено прямое авиасообщение между Казанью и Ригой 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Во вторник, 24 апреля возобновлены прямые перелеты между Казанью и Ригой. Как отмечается в сообщении пресс-службы Международного аэропорта «Казань», пассажиров будут перевозить самолеты Boeing 737. Рейсы — два раза в неделю, во вторник и среду. Время в пути не превысит 2 часов 40 минут. Вице-президент по управлению маршрутной сетью авиакомпании airBaltic Вольфганг Рейсс, говоря о возобновлении рейсов, отметил, с момента запуска Рейса между Казанью и Ригой перевезли более 10 тысяч пассажиров. «Маршрут был популярен и среди туристов, и среди деловых путешественников», — говорит спикер.
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