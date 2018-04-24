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«В салоне был запах горелого пластика»: за задержку рейса в Перми авикомпанию оштрафовали на сто тысяч
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«В салоне был запах горелого пластика»: за задержку рейса в Перми авикомпанию оштрафовали на сто тысяч 

59.ru 2 часа назад
Фото: 59.ru
Стали известны причины задержки авиарейса «Пермь — Пхукет» 30 декабря прошлого года. Вылет самолета отложили из-за запаха горелого пластика. Красноярская транспортная прокуратура оштрафовала ООО «Авиакомпания „Икар“ на сто тысяч рублей.
30 декабря прошлого года в Большом Савино задержали авиарейс „Пермь — Пхукет“. Судно вылетело с задержкой почти на девять часов. Причиной задержки рейса стал запах горелого пластика, который распространился в салоне судна, сообщил 59.ru источник.
— При малейшем подозрении на безопасность полета судно не допускается к вылету, — сообщил источник. — Его обыскали. Проверка заняла определённое время, опасения не подтвердились. Но по правилам никто не выпустит самолет из аэропорта, если есть риск и подозрения на безопасность полета.
19 апреля свою проверку инцидента закончила Красноярская транспортная прокуратура — ООО „Авиакомпания „Икар“ зарегистрировано в этом регионе.
— Установлено, что по вине авиакомпании 30 декабря 2017 года почти на девять часов был задержан рейс № 2499 „Пермь — Пхукет“, — сообщают в ведомстве. — При этом, в нарушение требований федерального законодательства, резервное воздушное судно для выполнения указанного рейса в соответствии с планом (графиком) чартерных перевозок было предоставлено авиакомпанией несвоевременно. Суд назначил авиакомпании штраф в размере сто тысяч рублей.
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