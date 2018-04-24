Авиакомпания UTair раскроет пассажирам пол их попутчиков

Авиакомпания UTair в новой версии мобильного приложения при регистрации на рейс раскроет пассажирам пол их попутчиков, сообщили в компании.

«Пассажиры авиакомпании стали чаще обращаться в службу поддержки в поисках своих попутчиков. Как мужчины, так и женщины стесняются познакомиться в самолете по разным причинам, одна из которых: они сидят на разных местах. Поэтому авиакомпания предлагает пассажирам заранее выбрать место в салоне, чтобы оказаться рядом с тем, кто, возможно, давно его ждет. Авиация — это не только самолеты и аэропорты, это романтика, о которой UTair хочет напомнить всем путешественникам», — отметила вице-президент по маркетингу «UTair — Пассажирские авиалинии» Алина Щербинина.

UTair входит в топ-5 российских авиаперевозчиков. Авиакомпания летает по 150 направлениям. В 2017 году пассажиропоток UTair вырос на 9,6%, до 7,3 млн пассажиров.