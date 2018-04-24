Чья скатерть-самобранка лучше. В Пскове прошел очередной гастроном-форум 

Четвертый раз в Пскове обсуждали, как завлечь туриста, местного и заморского
Чем бы туриста таким — эдаким накормить, чтобы он не просто довольным уехал, а еще бы и друзьям рассказал, как в Ольгином граде привечают.
Своим опытом поделились гости гастрономического форума, который проходил на прошлой неделе и закончился уже по традиции на второй день большой выставкой-дегустацией на стадионе «Машиностроитель».
Какой фестиваль провести?
В этом году на форум в качестве эксперта пригласили президента Международного Этногастрономического Центра, члена президиума экспертного совета Всемирной туристской организации ООН по гастрономическому туризму Леонида Гелибтермана.
«Ничто так не растет в мировой экономике, как туризм и каждое 11-е рабочее место в мире — в этой сфере, напомнил он. — В нашей стране внутренний туризм тоже растет. В 2017 году тех, кто пускается в путешествие по России, стало на 3 процента больше.
Гастрономический туризм — самый развивающийся сегмент. — 55,7 туристов изменили свое представление о стране, попробовав ее кухню. Кулинарные поединки смотрят 84 процента россиян — это о чем то говорит! И если услышать отзыв о путешествии: классно, но кормили фигово, все, можно крест ставить на этом регионе».
Господин Либерман снял, что называется с поверхности идеи для псковских туроператоров: «Да проведите литературно-гастрономический фестиваль, у вас же места пушкинские! Как там в „Онегине“?
Я столь же часто о пирах,
О разных кушаньях и пробках,
Как ты, божественный Омир,
Ты, тридцати веков кумир!
Или хоть музыкально-гастрономический, тут же вспомнив Римского-Корсакова: „Я оперы, как блины пеку“.
А что у нас?
А у нас, по его мнению, даже на официальном областном портале нет раздела „Туризм“, последняя информация о Медовом фестивале за 2013 год. (Странно как смотрел уважаемый эксперт, но его все местные СМИ ежегодно освещают и продвигают этот фестиваль). „Нет ничего у вас ни о Всероссийской Масленице, ни о псковских продуктах, вводите меню на английском языке в ресторанах. У Пскова 14 городов-побратимов, так используйте этот ресурс! Хотя по последнему рейтингу гостеприимства вы умудрились стать вторыми после Суздаля, обогнав даже Калининград“.
Конечно, трудно не согласиться с президентом национальной ассоциации хранителей гастрономического туризма и наследия „ОЧАГ“, генеральным директором портала „Живая карта“ Олегом Алексеевым, что „кухня может рассказать о стране больше, чем любой путеводитель“. Только туда надо не просто заглянуть, а тщательно поискать продукты. После форума местные производители собрались в одном месте и расстелили скатерть-самобранку, где и варенье из сосновых шишек, и вяленые ревень и клюква, и копорский чай „Скобарь“ и раки, и конфеты и моркови и свеклы (сама пробовала, — вкуснота неимоверная) и шоколад с медовыми добавками, и великолукское мороженое на натуральном молоке. О печорских фермерских сырах и пряниках уж не говорю. „Где это можно купить?“, — интересовался едва ли не каждый форумчанин. С этим вопросом и я приставала — мы ж привыкли закупаться в сетевых магазинах, а в специализированные, дальние сами-то псковичи вряд ли поедут. А такие магазины с „нашим всем“ нужно открывать в центре города, где продавалось бы истинно своё, псковское. Глядишь, и не ломали бы голову, какой вкуснотой туриста завлечь.