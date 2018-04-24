Чья скатерть-самобранка лучше. В Пскове прошел очередной гастроном-форум

Четвертый раз в Пскове обсуждали, как завлечь туриста, местного и заморского

Чем бы туриста таким — эдаким накормить, чтобы он не просто довольным уехал, а еще бы и друзьям рассказал, как в Ольгином граде привечают.

Своим опытом поделились гости гастрономического форума, который проходил на прошлой неделе и закончился уже по традиции на второй день большой выставкой-дегустацией на стадионе «Машиностроитель».

Какой фестиваль провести?

В этом году на форум в качестве эксперта пригласили президента Международного Этногастрономического Центра, члена президиума экспертного совета Всемирной туристской организации ООН по гастрономическому туризму Леонида Гелибтермана.

«Ничто так не растет в мировой экономике, как туризм и каждое 11-е рабочее место в мире — в этой сфере, напомнил он. — В нашей стране внутренний туризм тоже растет. В 2017 году тех, кто пускается в путешествие по России , стало на 3 процента больше.

Гастрономический туризм — самый развивающийся сегмент. — 55,7 туристов изменили свое представление о стране, попробовав ее кухню. Кулинарные поединки смотрят 84 процента россиян — это о чем то говорит! И если услышать отзыв о путешествии: классно, но кормили фигово, все, можно крест ставить на этом регионе».

Господин Либерман снял, что называется с поверхности идеи для псковских туроператоров: «Да проведите литературно-гастрономический фестиваль, у вас же места пушкинские! Как там в „Онегине“?

Я столь же часто о пирах,

О разных кушаньях и пробках,

Как ты, божественный Омир,

Ты, тридцати веков кумир!

Или хоть музыкально-гастрономический, тут же вспомнив Римского-Корсакова: „Я оперы, как блины пеку“.

А что у нас?

А у нас, по его мнению, даже на официальном областном портале нет раздела „Туризм“, последняя информация о Медовом фестивале за 2013 год. (Странно как смотрел уважаемый эксперт, но его все местные СМИ ежегодно освещают и продвигают этот фестиваль). „Нет ничего у вас ни о Всероссийской Масленице, ни о псковских продуктах, вводите меню на английском языке в ресторанах. У Пскова 14 городов-побратимов, так используйте этот ресурс! Хотя по последнему рейтингу гостеприимства вы умудрились стать вторыми после Суздаля , обогнав даже Калининград “.