Дрозденко: У Ленобласти есть все, чтобы стать главным туристическим центром России 

Губернатор Александр Дрозденко заявил об этом в рамках выступления с ежегодным отчетом перед Законодательным собранием Ленинградской области
Губернатор также рассказал о том, что в регионе планируется создать европейский веломаршрут от Выборга до Ивангорода. «У Ленинградской области есть отличная возможность попасть в европейский проект велосипедных маршрутов „Евровело“. Область получит несомненную выгоду — велотуристы останавливаются чаще и тратят гораздо больше, нежели путешественники на автомобиле. Поэтому новый туристский продукт подтолкнёт к развитию инфраструктуру, даст импульс появлению новых гостиниц, кафе, торговли», — добавил глава региона.