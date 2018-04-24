Ещё
Число туристов, приезжающих в Ленобласть, за пять лет выросло в 2,5 раза
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Число туристов, приезжающих в Ленобласть, за пять лет выросло в 2,5 раза 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 апр — РИА Новости. Число туристов, посетивших Ленинградскую область, за 5 лет увеличилось в 2,5 раза, сообщил губернатор Александр Дрозденко, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами законодательного собрания.
"Только за последние 5 лет количество туристов, посетивших наш регион, увеличилось в 2,5 раза. Уверен, что эту цифру можно и нужно утроить. Каждый город Ленинградской области должен стать туристически привлекательным", — сказал Дрозденко.
По его словам, в качестве первого шага власти планируют в течение трех лет создать в каждом городе-столице района Ленинградской области исторический или пешеходный центр, где будет ограничено движение транспорта.
"Здесь, среди исторических памятников, а в новых городах — среди новых памятников, появятся точки продажи товаров народных промыслов, современные предприятия общепита, велодорожки, будут обустроены стоянки с объектами придорожной инфраструктуры", — сказал глава региона.
Дрозденко напомнил о планах создать европейский веломаршрут от Выборга до Ивангорода. «У Ленинградской области есть отличная возможность попасть в европейский проект велосипедных маршрутов „Евровело“. Область получит несомненную выгоду — велотуристы останавливаются чаще и тратят гораздо больше, нежели путешественники на автомобиле. Поэтому новый туристский продукт подтолкнет к развитию инфраструктуры, даст импульс появлению новых гостиниц, кафе, объектов торговли», — сказал губернатор.
Другие новости региона читайте здесь >>
РИА Новости: последние новости
Как будут работать визовые центры на майские праздники На поддельном сайте туристы оформляли визы в Египет почти в пять раз дороже Авиакомпанию "Икар" оштрафовали за задержку чартера Пермь - Пхукет
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах135
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой192
Скончался Геннадий Леонов9
Украина объявила России речную блокаду209
Зачем Понаровская вернулась в Россию34
Видео
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика Конфликты
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:59
В день инаугурации Путин обойдется без «Кортежа»
Политика
05:37
Тарасова расплакалась у гроба Дорошиной
Шоу-бизнес
00:59
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах
Общество
01:14
«Бархатная», но не революция
Кавказ Статьи
00:27
Украина объявила России речную блокаду
Украина В мире
Сколько зарабатывал Высоцкий
Шоу-бизнес Статьи
01:15
Россию не устроили ответы Британии о Скрипале
Политика
01:20
Чего Россия не покажет на параде
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение