Роскошный Грозный, доступный Архыз. Во сколько обойдутся майские на Кавказе

В мае в регионах СКФО полноценно могут отдохнуть любители как зимних курортов, так и летних. Для первых больше подойдёт Приэльбрусье. А вот в Северной Осетии покататься на горных лыжах уже не получится.

Самые популярные направления в СКФО во все времена года — Кавминводы, Домбай, Архыз, Приэльбрусье. Но в последнее время всё большей популярностью у туристов пользуются и достопримечательности Чечни . Впрочем, по данным турагентств, жители Северного Кавказа родным курортам в эти майские праздники предпочитают поездку в Грузию

Кавминводы: минеральная вода, парки, горы, лермонтовские места

Курортный сбор на КМВ начнут взимать только в конце мая, но цены на знаменитых лечебницах и без того высокие.

В среднем, одноместный номер со всеми удобствами обойдётся не дешевле 2000 рублей, суточный полный пансион на человека — в 4,500-5000 рублей, суточное проживание в одноместном номере с завтраком — в 2500 рублей.

Правда, в последнее время в городах КМВ появились и хостелы (500-800 рублей в сутки).

«В Пятигорске , в первую очередь, советую посетить лермонтовские места — место дуэли и гибели поэта, а также Домик Лермонтова, — рекомендует экскурсовод Ольга Кобозева. — Экскурсия по дому, в котором прошли последние дни поэта, обойдётся в 200 рублей. Разумеется, рекомендую посмотреть и озеро Провал (его посещение бесплатно)».

Чтобы прокатиться на пятигорской канатке, нужно приготовить 180 рублей (в один конец) или 360 рублей (в оба конца). Для детей — значительные скидки (50 и 100 рублей, соответственно).

Кисловодске и Ессентуках главные достопримечательности — курортные парки, в Железноводске — недавно отреставрированная Пушкинская галерея, парк, Каскадная лестница.

Чечня: столичные достопримечательности, озеро Кезеной-Ам В Чечне отдых тоже недёшев. В Грозный едут посмотреть, в первую очередь, на самую большую мечеть в Европе «Сердце Чечни» и комплекс высоток на берегу Сунжи «Грозный-сити».

По данным министерства ЧР по физкультуре, спорту и туризму, суточное проживание в одноместном номере грозненской гостиницы в среднем обойдётся в 1500-2000 рублей. Но если хорошо поискать, можно найти и хостел (500-900 рублей с человека в сутки). Шикарный номер в отелях комплекса «Грозный-сити» стоит, начиная с 9-10 тысяч рублей.

Второе популярное направление — красивейшее высокогорное озеро Кезеной-Ам. Проживание там ещё дороже — 2000-2500 рублей в сутки в одноместном номере. Можно снять гостевой домик на четверых за 5000 рублей. Кстати, возле живописного озера в последние годы их построили немало. В каждом есть кухня, где можно самостоятельно приготовить еду. Возле домиков — мангалы.

Приэльбрусье: горные лыжи, музей Высоцкого, кафе Визбора

На майские праздники ожидается наплыв любителей горных лыж.

«Официально горнолыжный сезон закрывают только 16 июня», — рассказывает пресс-секретарь администрации Эльбрусского района Алиса Тарим. — Поэтому в выходные дни у нас ожидается много приезжих. Прокат лыж и сноуборда обойдётся одному туристу в 500-1200 рублей».

До конца горнолыжного сезона можно воспользоваться так называемым ски-пассом (дневным абонементом) на канатной дороге. С 9.00 до 16.00 возможность целый день кататься туда-сюда обойдётся в 2300 рублей. Поездка в один конец стоит 1300-1500 руб.

Самое популярное место отдыха — поляна Азау. Там в последние годы построили множество гостиниц. В среднем проживание в одноместном номере с удобствами обойдётся в 1200-1300 рублей.

За обед в кафе нужно выложить примерно 500 целковых. Самое популярное кафе — то, в котором в далёкие 60-е годы побывал знаменитый бард Юрий Визбор

«Из окон этого кафе — великолепные виды, в первую очередь, конечно, на Эльбрус, — продолжает Тарим. — В кафе бережно хранят вещи 60-х годов».

Есть фирма, которая организует пешие групповые экскурсии. Если наберётся хотя бы 5 человек, им нужно будет вскладчину заплатить 5-7 тысяч рублей за услуги экскурсовода. Чаще всего выбирают тур в Долину нарзанов.

Очень популярен и Музей альпинизма имени Владимира Высоцкого, расположенный в с. Тегенекли.

«Как показывает практика, 4-дневный отдых в Приэльбрусье без учёта цен на авиабилеты обойдётся в 12-13 тысяч рублей», — подытожила Алиса.

Домбай и Архыз: древние храмы, обсерватория, водопады

Любителей покататься на горных лыжах можно увидеть и в мае, однако их гораздо меньше, чем зимой. Тем не менее на майские праздники на обоих курортах ожидается наплыв приезжих.

Публикация от Темиров Мурат (@freeride_guide_dombay) 22 Апр 2018 в 6:52 PDT