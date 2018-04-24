Туркомпаниям Камчатки презентовали маршрут к вулканам и горячим источникам

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ , 24 апр — РИА Новости . Представители ведущих туристических компаний Камчатки приняли участие в презентации нового турпродукта — круглогодичной вертолётной экскурсии на вулкан Ксудач и Ходуткинские горячие источники, сообщает краевое правительство.

Отмечается, что маршрут разработала и выполняет одна из крупнейших на Дальнем Востоке вертолётных авиационных компаний «Витязь-Аэро». Власти региона уверены, что это позволит привлечь на полуостров дополнительное количество туристов.

"Сегодня самые популярные вертолётные направления на полуострове — это полёт в Долину гейзеров, на Курильское озеро и к Мутновской группе вулканов. В основном они используются только в летний период, когда на Камчатке пиковый туристический сезон. Этот маршрут позволит организовать круглогодичные вертолётные экскурсии к не менее интересным местам нашего края — Ходуткинским горячим источникам и вулкану Ксудач", — приводит пресс-служба слова руководителя агентства по туризму и внешним связям края Елены Стратоновой.

Экскурсионная программа также включает в себя облет действующих вулканов Мутновский и Горелый. Стоимость такого тура для жителей Камчатского края и гостей полуострова составит: в зимний период — 20 тысяч рублей, летом — около 22 тысяч рублей.

"Считаю, что цена приемлемая, особенно для жителей Камчатского края с учётом того, что они не всегда могут вылететь на экскурсии. Думаю, что многие могут себе это позволить", — прокомментировала создание нового маршрута одна из участниц презентационного тура — генеральный директор туристической компании Ольга Давыдова.

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