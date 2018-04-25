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«Уральские авиалинии» удостоены звания «Лучшая региональная авиакомпания»
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«Уральские авиалинии» удостоены звания «Лучшая региональная авиакомпания» 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Авиакомпания стала лауреатом премии «Развитие регионов. Лучшее для России» в категории «Транспорт и логистика»
В минувшие выходные в Сочи завершился форум и церемония награждения в рамках Премии «Развитие регионов. Лучшее для России». «Уральские Авиалинии» удостоены звания «Лучшая региональная авиакомпания». В форуме приняли участие более 50 компаний, представителей власти и лидеров российского бизнеса.
Исторически авиакомпания является базовым перевозчиком Свердловской области, обеспечивая связь региона со всей Россией, СНГ и зарубежьем, формируя прочные социально-экономические и культурные связи. В этом году авиакомпания отмечает 25-летний юбилей. За эти годы благодаря грамотному управлению, планированию и слаженной работе всех структур «Уральские авиалинии» стали крупнейшим перевозчиком федерального уровня. Безопасность полетов, качество сервиса и постоянное развитие — непременные условия успеха нашей авиакомпании.
Форум и Премия «Развитие регионов» созданы в поддержку государственной политики, направленной на обеспечение устойчивого социально-экономического развития регионов. Позитивная тенденция на инвестирование в регионы подтверждает актуальность повестки мероприятия, в рамках которого встретились представители как государственного аппарата, так и бизнес сообщества, что дало возможность обсудить актуальные вопросы и определить вектор дальнейшего развития. Форум и Премия «Развитие регионов. Лучшее для России — 2018» стал прекрасной возможностью выделить успешные проекты и заложить прочный фундамент для дальнейшего роста.
Справка:
Авиакомпания «Уральские авиалинии» — одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. По итогам 2017 года «Уральские авиалинии» перевезли 8 000 474 человека (+23,7% к показателям 2016 года).
Авиакомпания «Уральские авиалинии» многократный лауреат международных и национальных премий, среди которых: Национальная премия «Крылья России», «SafetyLeaders Awards», «Лучшие социальные проекты России», «National Geographic Traveler Awards», «Время инноваций» и др.
География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот «Уральских авиалиний» состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 45 авиалайнеров (24 А320, 14 А321 и 7 А319).
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