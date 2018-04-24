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Пассажиропоток авиакомпании S7 Airlines в марте вырост на 8,4% — до 1,1 млн человек
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Пассажиропоток авиакомпании S7 Airlines в марте вырост на 8,4% — до 1,1 млн человек 

Агентство «Москва» 2 часа назад
S7 Airlines увеличила перевозки пассажиров на 8,4% в марте, сообщили в пресс-службе компании.
«Авиакомпании группы S7 подвели итоги производственной деятельности за март 2018 г. За прошедший месяц авиакомпании перевезли 1 млн 97 тыс. 409 пассажиров, на 8,4% больше, чем в марте 2017 г.», — говорится в сообщении.
Уточняется, что рост на международных направлениях составил 21,6% — в марте 2018 г. на международных рейсах авиакомпании перевезли 290 тыс. 129 пассажиров. Рейсами S7 Airlines по России воспользовалось 807 тыс. 280 пассажиров, на 4,4% больше, чем в марте 2017 г.
В конце месяца S7 Airlines перешла на летнее расписание полетов, которое будет действовать до 27 октября 2018 г. включительно. В этот период будут выполняться рейсы в 34 страны мира, среди которых — новые направления в Исландию, Швецию, Данию и Турцию.
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