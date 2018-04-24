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«Уральские авиалинии» названы лучшей региональной авиакомпанией
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«Уральские авиалинии» названы лучшей региональной авиакомпанией 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
"Уральские авиалинии" удостоены звания «Лучшая региональная авиакомпания» в номинации «Транспорт и логистика» премии «Развитие регионов. Лучшее для России». Церемония награждения прошла в Сочи в минувшие выходные в рамках одноименного форума. Его участниками были представители власти и более 50 компаний, а также лидеры российского бизнеса.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе перевозчика, исторически авиакомпания является базовым перевозчиком Свердловской области, обеспечивая связь региона со всей Россией, СНГ и зарубежьем, формируя прочные социально-экономические и культурные связи. В 2018 году «Уральские авиалинии» отмечают 25-летие. За эти годы благодаря грамотному управлению, планированию и слаженной работе всех структур авиакомпания стала крупнейшим перевозчиком федерального уровня. Безопасность полетов, качество сервиса и постоянное развитие — непременные условия ее успеха.
Форум и премия «Развитие регионов» созданы в поддержку государственной политики, направленной на обеспечение устойчивого социально-экономического развития субъектов РФ. Позитивная тенденция на инвестирование в регионы подтверждает актуальность повестки мероприятия. Встречи на его полях представителей государственного аппарата и бизнес-сообщества позволили обсудить актуальные вопросы и определить вектор дальнейшего развития. Форум и премия «Развитие регионов. Лучшее для России — 2018» стали прекрасной возможностью выделить успешные проекты и заложить прочный фундамент для дальнейшего роста.
"Уральские авиалинии" — одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. По итогам 2017 года она перевезла 8 000 474 человека более чем по 200 направлениям. Воздушный флот компании состоит из 45 самолетов европейского концерна Airbus (24 А320, 14 А321 и 7 А319).
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