Совмещенный проездной «Подорожник — Тройка» начнут продавать в гостиницах Петербурга и Москвы, сообщают «Невские новости». Меры приняты с целью обеспечить комфорт гостей двух столиц на чемпионате мира по футболу.
Проездные можно будет приобрести на ресепшене в отелях. На картах уже будет определенное количество поездок на метро и наземном транспорте.
На данный момент желание продавать у себя «Подорожник — Тройку» изъявили более 20 гостиниц Москвы и Петербурга.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.