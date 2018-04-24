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Совмещенный проездной «Подорожник — Тройка» начнут продавать в гостиницах
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Совмещенный проездной «Подорожник — Тройка» начнут продавать в гостиницах 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Совмещенный проездной «Подорожник — Тройка» начнут продавать в гостиницах Петербурга и Москвы, сообщают «Невские новости». Меры приняты с целью обеспечить комфорт гостей двух столиц на чемпионате мира по футболу.
Проездные можно будет приобрести на ресепшене в отелях. На картах уже будет определенное количество поездок на метро и наземном транспорте.
На данный момент желание продавать у себя «Подорожник — Тройку» изъявили более 20 гостиниц Москвы и Петербурга.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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