Совмещенный проездной «Подорожник — Тройка» начнут продавать в гостиницах

Совмещенный проездной «Подорожник — Тройка» начнут продавать в гостиницах Петербурга Москвы , сообщают «Невские новости». Меры приняты с целью обеспечить комфорт гостей двух столиц на чемпионате мира по футболу.

Проездные можно будет приобрести на ресепшене в отелях. На картах уже будет определенное количество поездок на метро и наземном транспорте.

На данный момент желание продавать у себя «Подорожник — Тройку» изъявили более 20 гостиниц Москвы и Петербурга.