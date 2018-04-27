Ждут ли уральцев в Турции? Что планируют власти обеих стран для туристов

Россиян в Турции ждут как никогда. И надеются, что в этом году их будет больше, чем в 2017-м, когда эту страну посетило более 4,5 млн человек. Об этом рекорде говорилось 13 апреля в рамках Турецко-российского форума гостеприимства, который проходил в Анталье . Участники мероприятия с турецкой стороны возлагали надежду на то, что в этом году туристический поток в 2018 году принесёт 6 млн россиян. Как к этому готовятся турки? Это своими глазами увидел корреспондент «АиФ-Урал» , побывавший на форуме.

Как переводится friendly?

На форуме состоялось награждение лучших отелей по программе Russian Friendly, что в вольном переводе означает создание наиболее комфортных условий пребывания и отдыха для туристов из России . Прежде всего это экологическая и санитарная безопасность, защита прав туристов — как правовая, так и физическая. Самое же главное — безбарьерная среда. И здесь речь идёт не только о беспрепятственном перемещении инвалидов, отнюдь. Турки намерены устранить самый главный, языковой барьер, к сожалению актуальный для русских туристов.

В программе Russian Friendly активно участвуют два крупнейших туроператора — «Пегас» и «Анекс тур». В отелях этой сети можно комфортно обходиться с помощью только русского языка: таблички, меню и навигация дублируются на русском языке. «Если раньше при найме на работу отдавали предпочтение соискателям, знающим английский язык, то сейчас быстрее всего получит контракт тот, кто говорит на русском», — заверил корреспондента «АиФ-Урал» представитель турецкой индустрии туризма.

Награды за дружественное отношение к туристам получили отели Cornelia Diamond, PGS Hotels Kremlin Palace, Swandor Topkapi Palace, Lujo Bodrum, Selectum Luxury Resort и Astoria Hotel. Специальных наград были также удостоены авиакомпания AZUR air и страховая компания ERV.

«Отели группы компаний «Пегас», безусловно, участвуют и будут участвовать в программах RU TRAVEL PRO (рейтинг, включающий, кроме прочих, такие показатели, как доброжелательность и добросовестность. — Прим. ред.) и Russian Friendly. Мы этого достойны. Наши отели, такие как «Кремлин Палас» или «Топкапи», заслуженно любимы туристами из России, причём не только из Москвы или Петербурга , но и из многих других регионов страны. И мы приложим все усилия для сохранения этой популярности», — прокомментировала награждение генеральный директор компании «Пегас» Анна Подгорная

Её мысль продолжает генеральный директор «Анекс тур» Яна Муромова: «Сегодня, когда на политической арене особенно остро стоит вопрос доверия, ценно видеть двустороннюю готовность к диалогу. Программа Russian Friendly не только показывает высокий уровень лояльности России к Турции и наоборот, но и является инструментом развития туризма. От лица туроператора Anex Tour отдельно благодарим организаторов за возможность объединить все стороны туризма: общественные и регулирующие организации, отправляющие и принимающие компании и представителей отелей. Приятно, когда бизнес участвует в формировании тенденций туротрасли».

В чём смысл SSSS?

Участники форума, среди которых был представитель Ростуризма , губернатор принимающей форум провинции и бизнесмены-отельеры, констатировали несколько фактов. Во-первых, Анталья является столицей турецкого туризма, принимающей 12 млн туристов из 150 стран мира. Во-вторых, столица провинции стала 12-м по счёту городом мира по количеству отелей. В-третьих, по анализу имеющихся данных, Анталья находится в конце списка мест, где у туристов могут возникнуть проблемы.

Участники форума рассказали о конкретных действиях, которые уже предприняты турецкими властями. Условно выработан стандарт, состоящий из четырёх букв S. Если во многих странах мира туристам предоставляют море и песок (sea and sand), то турецкие власти пообещали, что пойдут дальше и обеспечат туристам ещё две S — пассивную и активную безопасность (safety и security). В частности, гарантируют не только безопасную еду, бассейны и среду обитания, но и безопасный трансфер. Это значит, что власти, например, будут чаще проводить техосмотр автобусов, перевозящих туристов по стране, а также гарантируют медицинскую помощь в любых случаях. С российской стороны действуют лимиты страхового покрытия, гарантирующие в случае необходимости выплату 30 тысяч евро.

Форум завершился подписанием документа между турецкой стороной и представителем Ростуризма. Меморандум фиксировали договорённости, но резюме мероприятия было философским. «Туризм — это культурный мост между нашими странами. Это язык мира и дружбы», — заявил губернатор Анталии Мухтач Тейиде.