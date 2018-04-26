Туристическая лояльность. Почему приморцы по-прежнему едут в Турцию?

Несмотря на сложную международную обстановку, рост курса доллара и отдалённость Турции от Приморья, жители региона по-прежнему с удовольствием отдыхают на её курортах. На государственном уровне отношения в сфере туризма между странами только укрепляются. 13 апреля в рамках Турецко-российского форума гостеприимства, который проходил в Анталье , состоялось награждение лучших отелей по программе Russian Friendly. Цель данной программы — создание наиболее комфортных условий пребывания и отдыха для туристов из России . Отмечены на форуме и туроператоры, активно работающие в Приморском крае

Какие отели лучшие?

Участники форума говорили о многоуровневой системе безопасности отдыха. Наличие спасателей на пляже и в бассейне, специальных информационных щитов о правилах поведения на водных и природных объектах, финансового механизма компенсации в случае ЧС. Было отмечено, что поток российских туристов в Турцию не иссякает.

— В 2017 году к нам на отдых приехало почти 4,5 млн туристов из России, надеемся, что в этом году их будет больше шести миллионов, — сказал представитель Министерства культуры и туризма Турции Арысой Омер. — Хочу заверить, что каждый гость получит услуги на высшем уровне! Кроме того, 2019 год объявят годом перекрёстного туризма, а значит, что наши отношения будут развиваться на взаимовыгодных условиях.

Международная программа Russian Friendly предполагает взаимодействие Федерального агентства по туризму РФ и Министерства культуры и туризма Турецкой Республики. Гостиницы, медицинские учреждения, торговые и развлекательные центры и другие предприятия туристического сектора становятся участниками программы. Требования к ним — высочайшего уровня.

— Количество звёзд — относительное понятие для отелей страны, — говорит опытный турист Максим Котов. — При выборе гостиницы советую смотреть на имя отеля, рейтинг и отзывы туристов.

Награды получили отели Cornelia Diamond, PGS Hotels Kremlin Palace, Swandor Topkapi Palace, Lujo Bodrum, Selectum Luxury Resort и Astoria Hotel. Специальных наград удостоены авиакомпания AZUR air и страховая компания ERV.

— Сегодня, когда на политической арене стоит вопрос доверия, ценно видеть двустороннюю готовность к диалогу, — добавляет генеральный директор «Анекс тур» Яна Муромова. — Программа Russian Friendly не только показывает высокий уровень лояльности России к Турции, и наоборот, но и является инструментом развития туризма.

Почему дальше — лучше?

В программе Russian Friendly активно участвует крупнейший туроператор страны «Пегас». Компания хорошо известна жителям Приморья.

— Наши отели, такие как «Кремлин Палас» или «Топкапи» заслуженно любимы туристами из России, причем не только из Москвы или Петербурга , но и из многих других, в том числе отдалённых регионов страны, — прокомментировала директор компании «Пегас» Анна Подгорная

В отличие от центральной части России, для приморцев путешествия в Турцию не носят массовый характер, и все-таки спрос на путёвки есть.

— Богатая экскурсионная программа и знаменитое турецкое гостеприимство ежегодно привлекают в эту страну жителей Приморья, — рассказывает коммерческий директор Всероссийской сети «Билетур» Татьяна Солодовникова. — Немаловажную роль играет и то, что чартерные туры с вылетом из Москвы выполняются ежедневно из всех аэропортов, а значит, легко совместить путешествие с командировкой или отдыхом в столице, и подобрать комфортную продолжительность тура. Большинство отдыхающих выбирает готовые чартерные программы, в которые уже входит перелёт из Москвы, проживание в отеле по системе «всё включено», трансферы и страховка. При этом стоимость туров — доступна, качество отдыха — достойное.

Добавим, что предложения туроператоров учитывают разные категории туристов: семей с детьми, людей, предпочитающих спокойный респектабельный отдых, и, конечно, молодежь, которых вдохновляет бурная ночная жизнь с массой развлечений.

КСТАТИ

Программа Russian Friendly является частью Национально туристического рейтинга RU TRAVEL PRO. Рейтинг включает такие положения как экологическая безопасность, защита прав туристов, безбарьерность, доброжелательность персонала и др. В документе учитываются внештатные ситуации, к примеру, обеспечение туристов неотложной медицинской помощью, наличие специально оборудованных номеров для инвалидов. Хамское и панибратское отношение к туристу персонала категорически не допускается.