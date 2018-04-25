Сезон-2018. Куда ехать за солнцем и морем

Турции начинается пляжный сезон. Насколько комфортно и безопасно сегодня там отдыхать? Если вы собрались на побережье Средиземного моря, а именно там большинство россиян предпочитают отдыхать в Турции, то самое время паковать чемоданы. В начале мая берёт старт активный пляжный сезон в Анталье

Почему Турция?

Политические и экономические отношения между Россией и Турцией в последнее время заметно улучшились. И россияне по-новому сумели оценить преимущества отдыха в солнечной радушной стране.

О важности туристического обмена между странами недавно говорили на самом высоком уровне.

На форуме говорили о необходимости создания наиболее комфортных условий пребывания и отдыха для туристов из России.

Какие удобства для туристов?

Многие турецкие отели сейчас начали работать по программе Russian Friendly, в рамках которой создаются максимально комфортные условия для туристов именно из России. Приезжая на отдых в такой отель, наш человек чувствует себя как дома. Персонал здесь говорит по-русски, меню в ресторанах дублировано на родном языке, сам ассортимент блюд близок и понятен россиянам. Даже информационные таблички в номерах, кафе, барах и на пляжах продублированы на русском языке.

Кстати, в рамках Турецко-российского форума гостеприимства несколько отелей, которые уже работают по программе Russian Friendly, получили награды. Это Cornelia Diamond, PGS Hotels Kremlin Palace, Swandor Topkapi Palace, Lujo Bodrum, Selectum Luxury Resort и Astoria Hotel. Специальных наград были также удостоены авиакомпания AZUR air и страховая компания ERV.

Программа Russian Friendly является частью Национального туристического рейтинга RU TRAVEL PRO, который включает помимо комфортных условий для русскоговорящих туристов такие положения, как экологическая безопасность, защита прав туристов, безбарьерность и другие.

Заместитель председателя общественного совета при Ростуризме Дмитрий Давыденко рассказал, что подобная программа лояльности будет действовать и в России по отношению к туристам из Турции. А следующий, 2019 год объявлен перекрестным годом культуры и туризма России и Турции.

Что предлагает наша сторона?

Рейтинг RU TRAVEL PRO уже начал действовать и в России, и первые награды были вручены на Первом национальном конгрессе путешественников и авиапассажиров в Москве в начале апреля. В программе Russian Friendly активно участвуют два крупнейших туроператора — «Пегас» и «Анекс тур».

«Отели группы компаний «Пегас», безусловно, участвуют и будут участвовать в программах RU TRAVEL PRO и Russian Friendly. Мы этого достойны, — прокомментировала награждение генеральный директор компании «Пегас» Анна Подгорная . — Наши отели, такие как Kremlin Palace или Topkapi, заслуженно любимы туристами из России. И мы приложим все усилия для сохранения этой популярности».

Её мысль продолжил генеральный директор «Анекс тур» Яна Муромова: «Сегодня, когда особенно остро на политической арене стоит вопрос доверия, ценно видеть двустороннюю готовность к диалогу. Программа Russian Friendly не только показывает высокий уровень лояльности России к Турции и наоборот, но и является инструментом развития туризма. От лица туроператора Anex Tour отдельно благодарим организаторов за возможность объединить все стороны туризма: общественные и регулирующие организации, отправляющие и принимающие компании и представителей отелей».

О чём говорят факты?

Поток русских туристов в Турцию в последнее время значительно возрос. Если в прошлом году, по информации Министерства культуры и туризма Турции, страна приняла 4,5 млн россиян, то в этом году поток должен возрасти до 6 млн человек. Как рассказал заместитель главы союза отельеров Средиземноморья Кавалоглу Каан, в Анталье сегодня работает 900 отелей, за 2017 год они приняли 12 млн туристов со всех стран мира. В этом году в планах принять 14 млн человек, во многом этот поток увеличится за счёт приезжающих россиян.