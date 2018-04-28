Подготовку к перекрестному Году культуры и туризма России и Турции обсудят на ПМКФ

"Мы договорились о том, что следующая встреча состоится осенью в рамках VII Санкт-Петербургского культурного форума. Там же мы утвердим окончательную программу российско-турецкого Года культуры и туризма — 2019, в рамках которого намечено несколько десятков мероприятий", — сказал Мединский по итогам встречи с министром культуры и туризма Турции Нуманом Куртулмушем, прошедшей в Стамбуле

В Минкультуры РФ уточнили, что в программу Года культуры и туризма Россия-Турция войдут выставочные проекты, обменные концерты, форумы и кинопоказы. Переговоры с турецкими коллегами в Стамбуле провели представители Третьяковской галереи, Исторического музея, Российского национального музея музыки, Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства, группы компаний «КИТ», компании «Централ Партнершип», кинокомпании Star Media, Ассоциации анимационного кино, киностудии «Союзмультфильм» и телеканала «Домашний». В частности, обсуждались музейные обмены, сотрудничество в области кино.

"Мы бы хотели, чтобы этот Год культуры был не разовым мероприятием, а возможностью установления постоянных горизонтальных связей между нашими культурными институциями, музеями, театрами, театральными фестивалями, кинокомпаниями, чтобы это сотрудничество, родившееся в Год культуры, продолжалось", — процитировали Мединского в пресс-службе.

Со своей стороны, министр культуры и туризма Турецкой Республики подчеркнул, что «в последнее время отношения между Россией и Турцией развиваются очень позитивно в разных плоскостях, в том числе в политической, экономической, в области энергетики и в сфере культуры».