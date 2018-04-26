Как стать Russian Friendly?

В 2018-м местные власти надеются, что эта цифра перевалит за 6 млн Эксперты уверяют, что для приёма такого количества гостей созданы все условия.

Чем встретят наплыв россиян?

— Турецкая культура всегда была тесно связана с традициями гостеприимства, — рассказывает Эркан Ягджы, глава Союза отельеров Средиземноморья (АКТОВ). — Во многих домах в нашей стране принято обустраивать комнаты для гостей. В масштабах Турции роль этих комнат выполняют отели. Мы стараемся, чтобы, приезжая в Турцию, туристы чувствовали себя максимально комфортно. Только в одной Анталии работают 900 отелей, из которых 400 имеют категорию «пять звёзд».

Выступая на первом Турецко-Российском форуме гостеприимства, он отметил, что 2016-й был годом испытания для отрасли. После начала российско-турецкого кризиса поток туристов из нашей страны практически упал до нуля. Однако после начала нормализации отношений постепенно всё стало возвращаться к прежним показателям, ведь россияне успели полюбить Турцию, а местные отельеры — изучить и учесть их требования и привычки.

— Язык туризма — это мир. Мы стремимся сделать всё, что в наших силах, для повышения уровня безопасности. Кроме того, мы стараемся, чтобы туристам из России понравилось у нас: для удобства переводим меню в ресторанах на русский, включаем блюда русской кухни, в отелях дублируем информацию на родном языке.

Сейчас в отелях реализуют программу Russian Friendly, цель которой — создание наиболее комфортных условий пребывания и отдыха для туристов из России.

Кто достоин награды?

Международная программа лояльности предприятий туристической отрасли к российским туристам является частью национально-туристического рейтинга RU TRAVEL PRO, который включает помимо комфортных условий для русскоговорящих туристов такие положения, как экологическая безопасность, защита прав туристов, безбарьерность и другие.

Рейтинг RU TRAVEL PRO уже начал действовать в России, и награды были вручены на Первом национальном конгрессе путешественников и авиапассажиров в Москве в начале апреля. В ходе Турецко-Российского форума были отмечены отели, которые соответствовали высоким критериям программы. Так, награды получили Cornelia Diamond, PGS Hotels Kremlin Palace, Swandor Topkapi Palace, Lujo Bodrum, Selectum Luxury Resort и Astoria Hotel. Специальных наград были также удостоены авиакомпания AZUR air и страховая компания ERV.

В программе Russian Friendly активно участвуют два туроператора — «Пегас» и «Анекс тур».

— Отели группы компаний «Пегас», безусловно, участвуют и будут участвовать в программах RU TRAVEL PRO и Russian Friendly. Наши, такие как «Кремлин Палас» или «Топкапи», заслуженно любимы туристами из России, причём не только из Москвы или Петербурга , но и из многих других регионов страны. И мы приложим все усилия для сохранения этой популярности, — прокомментировала награждение генеральный директор компании «Пегас» Анна Подгорная

По словам генерального директора «Анекс тур» Яны Муромовой, сегодня, когда особенно остро на политической арене стоит вопрос доверия, ценно видеть двустороннюю готовность к диалогу: — Программа Russian Friendly не только показывает высокий уровень лояльности России к Турции и наоборот, но и является инструментом развития туризма. От лица туроператора благодарим организаторов за возможность объединить все стороны туризма: общественные и регулирующие организации, отправляющие и принимающие компании и представителей отелей.

В рамках форума российская и турецкая стороны утвердили совместный План действий в сфере туризма на 2018-2019 годы. Со стороны РФ документ подписал заместитель руководителя Ростуризма Николай Королёв , а со стороны Турции — заместитель министра культуры и туризма Омер Арысой.

— Наша общая цель состоит в том, чтобы обеспечить безопасность российских туристов, высокое качество услуг, которые они получают. Наша главная задача — предупредить и решить заранее или свести к минимуму возможные проблемы, с которыми могут столкнуться россияне на отдыхе, — заявил Николай Королёв.