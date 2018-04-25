Где комфортнее и безопаснее? Как РФ и Турция будут обмениваться туристами

Пляжи, старинные крепости, белые террасы прекрасного Памуккале и сказочный Стамбул ждут не дождутся россиян. Об этом официально заявили на Турецко-российском форуме гостеприимства в Анталье 13 апреля. Партнёром события выступил издательский дом «Аргументы и факты».

Сколько ждать гостей?

В 2017 году поток туристов из России Турции удвоился в сравнении с 2016-м и достиг 4,519 млн человек, сообщил, открывая форум, заместитель руководителя Ростуризма Николай Королёв . При этом в России побывали около 100 тыс. граждан Турции. Разумеется, туристский потенциал двух стран на этом далеко не исчерпан: по итогам 2018 года в Турции ждут уже 6 млн наших соотечественников.

«2019-й станет перекрёстным Годом Турции в России и России в Турции, и его возможности надо использовать по максимуму, — уверен заместитель министра туризма и культуры Турции Арысой Омер. — Если визовый режим для граждан Турции упростят, гораздо больше гостей приедут и в Россию».

О гостеприимстве не зря говорили в турецкой столице туризма — Анталье.

«Из 4,5 млн россиян в 2017 году 3,5 млн гостили именно у нас, а 20 тыс. россиян купили в Анталье недвижимость, — сообщил губернатор Антальи Мухтач Тейиде. — Наш народ очень гостеприимен: ему неважно, какой у человека паспорт, на каком языке он объясняется, — мы готовы дать гостю лучшее. Хотелось бы, чтобы на туризм и культурный обмен не влияли сиюминутные политические факторы, а отношения двух стран улучшались с каждым днём».

Председатель Российского объединения туристов Дмитрий Давыденко рассказал о работе программы лояльности для россиян Russian Friendly. Наши соотечественники давно любят турецкие пляжи и кухню. Но программа идёт дальше — она предполагает, например, снятие языковых ограничений в турецких отелях (меню, надписи, указатели на русском). Это хороший ход для роста турпотока: люди видят, что о них думают, и включают «сарафанное радио», рассказывая о впечатлениях родным и знакомым…

Из чего состоит репутация?

Программа Russian Friendly — часть Национально туристического рейтинга RU TRAVEL PRO. Кроме комфортных условий для русскоговорящих гостей, рейтинг оценивает экологическую безопасность, защиту прав туристов, безбарьерную среду и др.

13 апреля организаторы форума назвали отели, где могут комфортно и безопасно отдыхать россияне. Их около 200. На форуме наградили лучших: Cornelia Diamond, PGS Hotels Kremlin Palace, Swandor Topkapi Palace, Lujo Bodrum, Selectum Luxury Resort и Astoria Hotel. Специальных призов удостоили авиакомпанию AZUR air и страховую компанию ERV.

В программе Russian Friendly активно участвуют два крупнейших туроператора — «Пегас» и «Анекс тур».

«Наши отели, безусловно, участвуют и будут участвовать в программах RU TRAVEL PRO и Russian Friendly. Мы этого достойны, — комментирует награждение генеральный директор компании «Пегас» Анна Подгорная . — Отели заслуженно любимы туристами из России, и не только из Москвы или Петербурга , но и из многих других регионов. И мы сделаем всё, чтобы сохранить их популярность».

«Сегодня на политической арене особенно остро стоит вопрос доверия, поэтому ценно видеть двустороннюю готовность к диалогу, — считает генеральный директор «Анекс тур» Яна Муромова. — Программа Russian Friendly показывает высокий уровень лояльности России к Турции и наоборот, к тому же это инструмент развития туризма. Особо благодарим организаторов за возможность объединить все стороны туризма: общественные и регулирующие организации, отправляющие и принимающие компании и представителей отелей. Приятно, когда бизнес участвует в формировании тенденций отрасли».

20 тысяч россиян купили в Анталье недвижимость.