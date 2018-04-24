6 миллионов россиян ждут в Турции. Как работает программа лояльности отелей

России. В середине апреля этого года в Анталии впервые прошёл Турецко-российский форум гостеприимства, одним из организаторов которого выступил еженедельник « Аргументы и Факты ». На форуме присутствовали представители министерств культуры и туризма Турецкой Республики

Сколько пятизвездочных?

«У нас в Турции 81 провинция. Можно сказать, что это 81 гостевая комната, куда мы готовы принимать гостей из России, — сказал на форуме губернатор Анталии Мухтач Тейиде. — По количеству отелей и туристов город Анталия в мировом рейтинге стоит на 12 месте. Из 900 отелей на побережье Анталии 400 пятизвездочные».

«Сначала знание английского приветствовалось при приёме на работу, — вспоминает представитель министерства культуры и туризма Турецкой Республики, заместитель министра Арысой Омер — Сейчас — знание русского языка».

Международная программа лояльности предприятий туриндустрии к российским туристам Russian Friendly начала действовать в Турции в этом году. Её участники — отели, больницы, ТРК — все, кто хочет создать комфортные условия для проживания наших соотечественников.

Это и русскоговорящий персонал, и указатели и названия блюд в ресторанах на русском языке, а также русские блюда в меню.

Кто лучшие?

В рамках форума состоялось награждение лучших отелей по программе Russian Friendly.

Награды получили отели Cornelia Diamond, PGS Hotels Kremlin Palace, Swandor Topkapi Palace, Lujo Bodrum, Selectum Luxury Resort и Astoria Hotel. Специальных наград были также удостоены авиакомпания AZUR air и страховая компания ERV.

Программа Russian Friendly является частью Национально туристического рейтинга RU TRAVEL PRO, который включает помимо комфортных условий для русскоговорящих туристов такие положения как экологическая безопасность, защита прав туристов, безбарьерность и другие.

Примечательно, что 65% туристов на побережье Анталии — это семьи с детьми. Они предпочитают Средиземное море Черному. И для них в отелях Турции работают программы «Отель — друг детей». Есть программы «Отель — друг окружающей среды» и программы для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Рейтинг RU TRAVEL PRO уже начал действовать в России, и первые награды были вручены на Первом национальном конгрессе путешественников и авиапассажиров в Москве в начале апреля.

В программе Russian Friendly активно участвуют два крупнейших туроператора — «Пегас» и «Анекс тур».

«Отели группы компаний «Пегас» безусловно участвуют и будут участвовать в программах RU TRAVEL PRO и Russian Friendly. Мы этого достойны. Наши отели, такие как «Кремлин Палас» или «Топкапи» заслуженно любимы туристами из России, причем не только из Москвы или Петербурга , но и из многих других регионов страны. И мы приложим все усилия для сохранения этой популярности», — прокомментировала награждение генеральный директор компании «Пегас» Анна Подгорная

«Сегодня, когда особенно остро на политической арене стоит вопрос доверия, ценно видеть двустороннюю готовность к диалогу. — уверена и генеральный директор «Анекс тур» Яна Муромова. — Программа Russian Friendly не только показывает высокий уровень лояльности России к Турции, и наоборот, но и является инструментом развития туризма. От лица туроператора Anex Tour отдельно благодарим организаторов за возможность объединить все стороны туризма: общественные и регулирующие организации, отправляющие и принимающие компании и представителей отелей. Приятно, когда бизнес участвует в формировании тенденций туротрасли».

Куда поедем?

В последнее время в Турции становится популярным медицинский и кульутрно-просветительский туризм. Россияне едут на побережье лечить зубы, сердце, получать услуги физиотерапии и пластической хирургии. Те, кто любит экскурсии, посещают Перге (самый хорошо сохранившийся античный театр в мире), Каппадокию и Стамбул — то есть туристы стали посещать те места, что не на побережье.

«Мы рассчитываем в этом году, что к нам из Россию приедут 6 миллионов туристов из России. — рассказал заместитель министра культуры и туризма Турецкой Республики Арысой Омер. — Лидерам наших стран надо работать над отменой визовых ограничений, и когда въезд наших туристов в Россию будет безвизовым, то поток наших туристов к вам увеличится».

Примечательно, что 2019 год объявлен годом перекрестного туризма и культуры между Турцией и Россией.