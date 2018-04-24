Пресс-конференция, посвященная развитию внутреннего туризма. Видеотрансляция

ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная формированию доступных пакетных туров на Камчатку, Сахалин и Курильские острова, а также популяризации и продвижению перспективных внутрироссийских туристских направлений и маршрутов по Дальнему Востоку.

В рамках стратегии развития внутреннего туризма и усиления присутствия на Дальнем Востоке с 2017 года проводятся мероприятия по формированию доступных турпродуктов на Дальний Восток, в том числе в 2018 году планируется увеличить количество городов вылета на Камчатку.