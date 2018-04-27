Камчатка по цене Турции? Как подешевел Дальний Восток

Самый упитанный белек по имени Жрун, обнаруженный на Камчатке, продолжает покорять соцсети.

© Международный фонд защиты животных (IFAW)

Однако увидеть уникальный природный мир Дальнего Востока пока по карману немногим жителям Центральной России Ростуризм совместно с туроператорами представил пакетные туры в этот регион. О том, насколько в действительности подешевели поездки на Камчатку и Сахалин и ждут ли там массового притока туристов, — в материале РИА Новости

С плоским тарифом выгоднее

"Туры на Камчатку подешевели в два с половиной раза, на Сахалин и Курилы — на 40 процентов", — говорит глава Ростуризма Олег Сафонов.

По его словам, это стало возможным после запуска пакетных предложений. Стоимость программ — от 60 тысяч рублей на Камчатку, от 90 тысяч — на Сахалин и Курильские острова. В эту цену не входит авиаперелет, но есть все остальное — проживание, страховка, экскурсии.

Глава Ростуризма подчеркнул: впервые представлены именно пакетные туры в эти регионы.

По мнению Тараса Демуры, генерального директора международной туристической компании, такие туры могут быть даже дешевле: "С плоскими тарифами "Аэрофлота" (22 тысячи рублей в оба конца) — на уровне 40-60 тысяч рублей на человека. А это сопоставимо с ценой зарубежных туров".

Проблема в том, что эти регионы мало известны жителям Центральной России. "Наша задача показать, что экскурсии к вулканам безопасны, что транспортные средства работают, — говорит эксперт. — Пока мы только начинаем, речь идет о сотнях туристов. В этом году планируем отправить около двух тысяч человек, в следующем — десятки тысяч".

В настоящее время пакетные туры подразумевают вылет из Москвы Санкт-Петербурга , но число городов скоро увеличится до 12.

Рыбалка, лечение и гора Лягушка

"Снег до конца апреля и весна в феврале, край света, где рассвет можно встретить на берегу моря, а закат — в тайге", — так описывают Сахалинскую область ее гости.

"У нас пользуется спросом активный и экстремальный туризм, мы продвигаем Курильские острова — бальнеологическое лечение, рыбалку, — рассказывает зампредседателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев.

В южной части Сахалина — и памятники природы, и культурно-исторические достопримечательности.

Один из самых популярных туристических объектов — гора Лягушка, а точнее — структурно-денудационный останец Лягушка. Говорят, ей более 70 миллионов лет. А еще Лягушка считается аномальной зоной.

"Многие, кто ко мне приходит, видят парад планет, где я олицетворяю Землю. И если вы встанете лицом к ущелью, то справа найдете камень любви Венеру, а слева — Марс. Отыщите к ним тропу", — рассказывает от лица Лягушки информационный плакат.

Дорога на Лягушку ведет через Солнечную поляну, способную менять цвет — от ярко-зеленого до самого бледного.

Последний катер сломался, капитан ушел в запой

Пользуется спросом Монерон, расположенный в 43 километрах от юго-западного побережья Сахалина, и соседние острова, где очень популярен дайвинг.

В этом случае, правда, встает вопрос транспортной доступности. Два года назад журналистка "Сахалин.инфо" Наталья Голубкова рассказывала, как ей не удалось попасть на остров потому, что последний катер сломался, а капитан ушел в запой. Ситуацию исправили, сейчас на остров добраться проще, появились дополнительные катера.

Но если с техническими средствами все более-менее нормально, то природа непредсказуема. "В случае неблагоприятных погодных условий — шторм, туман, дождь — фирма оставляет за собой право допускать изменения в программе и переносить сроки поездки", — предупреждают в местных туркомпаниях.

Царство ушастых тюленей

Пешие экскурсии на острове — "японские". Одна ведет в "Святилище", которое, предположительно, является храмом, основанным в честь популярного в Японии бога Эбису, одного из семи богов счастья, покровителя путешественников, моряков и торговцев. А вторая — на "Телеграфную станцию", ее тоже построили японцы еще в 1906 году, она была на линии, связывающей Страну восходящего солнца с материком.

Морские прогулки вокруг Монерона — в царство ушастых тюленей (сивучей) и нерп, к наикрасивейшему гроту с разноцветными стенами. Там можно увидеть, наверное, самый загадочный цвет, известный, впрочем, многим с детства, — серо-буро-малиновый в крапинку. "Буйство красок дна: сине-оранжевая, красно-желтая, буро-малиновая", — описывают грот экскурсоводы.

Попасть на Курилы из Южно-Сахалинска , по словам Антона Зайцева, не так уж сложно: туда летает авиакомпания "Аврора", которая недавно приобрела два самолета. Также можно добраться и на вертолете, и на судах. "В случае увеличения потока увеличится и число рейсов", — поясняет он. В этом году Курилы рассчитывают принять около тысячи туристов.

Курильские острова — это прежде всего уникальная природа: вулканы, грязевые лечебные термальные источники, кальдера с двумя озерами — Кипящим и Горячим. А еще, конечно, морские котики, серые киты, а также миллионы (!) птиц.

От Сахалина до Камчатки

Сейчас в Сахалинской области сформировано 13 туристических программ. Благодаря сотрудничеству с турфирмами, гостиницами и турбазами удалось снизить стоимость и повысить качество предложений. В этом году Сахалинская область рассчитывает принять 250 тысяч туристов.

Но, даже учитывая пакетные туры, дешевым отдых не назовешь. Называют такие цены: гостиницы 3* — 3500-8000 рублей в сутки за номер, рыбалка "все включено" — от трех тысяч рублей в день. Средний чек дня отдыха "в стиле luxury" по-сахалински, то есть с крабом на ужин, — примерно восемь тысяч.

Деликатесные крабы — обитатели района Курильских островов на Сахалине. Деликатесные крабы — обитатели района Курильских островов на Сахалине

На сайте природного парка "Остров Монерон" сообщается, что катер (туда и обратно) стоит 135 тысяч рублей (вмещает примерно 12 человек), проживание — от 5500 рублей за двухместный номер и 2000 за домик без удобств.

Путешествие на Курильские острова из Южно-Сахалинска обойдется примерно в 50 тысяч рублей с человека. В будущем планируется охватить турами всю гряду — от Сахалина до Камчатки.

Камчатка приглашает на вулканы и гейзеры

Река Гейзерная в Долине Гейзеров в Кроноцком государственном природном биосферном заповеднике на Камчатке

На Камчатку предлагаются самые разнообразные туры стоимостью от 20 тысяч рублей до 400 тысяч с лишним (без учета стоимости авиабилетов).

Действует новая вертолетная программа, доступная круглый год. "В эти выходные открылись новые направления — полеты к Ходуткинским горячим источникам и вулкану Ксудач, — рассказывает Татьяна Девушкина из представительства Камчатского края при правительстве России

Экскурсионная программа также включает в себя облет действующих вулканов. Это круглогодичная программа, ориентировочная стоимость — около 20 тысяч рублей.

Правда, Татьяна Девушкина предупредила, что Камчатка, в отличие от Сахалина, в высокий сезон не сможет принять больше туристов, чем принимает сейчас.

Это подтверждают и туроператоры. "Даже чартеры не решат проблему. Прилетят самолеты, заполненные туристами, на Камчатку, но она не сможет их переварить", — считает Юлия Григорьева, исполнительный директор компании, специализирующейся на активном отдыхе и путешествиях по России. Она поясняет, что инфраструктура практически исчерпала себя, номерной фонд не увеличивается, а ведь туристы предпочитают комфортные туры с проживанием в гостиницах.

По словам Татьяны Девушкиной, сейчас строится гостиница 5* в Петропавловске-Камчатском (ее хотят сделать похожей на вулкан), еще две — на удалении от города.

На Сахалин, кстати, пришел международный гостиничный оператор, в области возводят две гостиницы, в том числе и первую "пятерку".