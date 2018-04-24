Кавказ готов встретить гостей чемпионата мира по футболу

Кавказ готов встретить гостей чемпионата мира по футболуПо случаю чемпионата мира по футболу в России , Кавказ готов встретить тысячи болельщиков.

Знаменитое гостеприимство, особый колорит — туристов там ждут и призывают не верить тому, что говорят. Например, британских фанатов на родине пугают: и регион не подходящий, да и вообще… В том, что все это не так, убедились те, кто уже там.

Кавказ отмечен как опасный регион на сайте британского МИДа и не желательный для посещения британскими гражданами. Однако, как раз сейчас в Дагестане отдыхают британские туристы. Для Питера Хамфри этот отпуск здесь уже пятый по счету. Методичку не читал.

«Все хорошо, люди дружелюбные. Я люблю Дагестан, здесь красиво», — говорит он.

Здесь же — американец Ричард Элиот. Сам себя называет уже не туристом, «кавказским пленником по собственной воле». Ричард вместе с семьей переехал в Махачкалу из Канзаса. Главная причина переезда — изучение аварского языка и аварской кухни. Американец владеет хорошо русским.

«Это была моя мечта давно: жить в Дагестане и изучать язык здесь в Дагестане. Аварский — это самая большая группа языков в Дагестане, очень много диалектов, очень интересно», — говорит Ричард.

На Кавказе всегда есть на что посмотреть. Это и Дербент , который отметил 2000-летие. Кабардино-Балкария , здесь — высочайшая гора Европы, Эльбрус; астрофизическая обсерватория в Карачаево-Черкесии . Считать, прочитать и тут же увидеть: этот телескоп — самый крупный в России, а еще недавно — и во всем мире.

Чечне можно встретить старинные мечети, посетить столицу республики — Грозный . Важно отметить, что во время чемпионата в Грозном будет тренироваться сборная Египта

Ингушетии в преддверии чемпионата открыли новый экскурсионный маршрут на вертолете. Кавказ — с высоты Кавказских гор и даже выше.

Гостеприимный Кавказ сегодня готов принять гостей из любой страны.

Фото: tourweek_ru.