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Туристы назвали «Праздник корюшки» в Петербурге главным гастропраздником
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Туристы назвали «Праздник корюшки» в Петербурге главным гастропраздником 

АиФ Санкт-Петербург 36 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
«Праздник корюшки» в Петербурге признан главным гастрономическим событием мая у туристов. Рейтинг кулинарных фестивалей и мероприятий России составило аналитическое агентство «ТурСтат».
«Праздник корюшки» обошел своих конкурентов и занял лидирующее место в списке 10 лучших гастрономических мероприятий страны.
Напомним, в 2018 году «Праздник корюшки» пройдет 12 и 13 мая в выставочном комплексе «Ленэкспо». В рамках мероприятия все желающие смогут приобрести свежую рыбу и угоститься жареной, принять участие в конкурсе рыбаков и стать свидетелями акции по выпуску мальков лосося в Финский залив.
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