Совмещенные карты «Тройка» ‐ «Подорожник» будут продавать в отелях

Постояльцы московских и петербургских отелей смогут приобрести совмещенные транспортные карты «Тройка» ‐ «Подорожник». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Вопрос рассматривается в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, который состоится в России летом 2018 года.

Как пояснил Ликсутов , проживающие в отелях Москвы Санкт-Петербурга болельщики и туристы смогут купить транспортные карты, на которые уже будут записаны поездки.

На данный момент договоренность достигнута более чем с 30 гостиницами столицы и Петербурга.

«Планируется, что количество таких точек будет расширено», — подчеркнул Максим Ликсутов.