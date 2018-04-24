Совмещенные карты «Тройка» ‐ «Подорожник» будут продавать в отелях 

Постояльцы московских и петербургских отелей смогут приобрести совмещенные транспортные карты «Тройка» ‐ «Подорожник». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Вопрос рассматривается в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, который состоится в России летом 2018 года.
Как пояснил Ликсутов, проживающие в отелях Москвы и Санкт-Петербурга болельщики и туристы смогут купить транспортные карты, на которые уже будут записаны поездки.
На данный момент договоренность достигнута более чем с 30 гостиницами столицы и Петербурга.
«Планируется, что количество таких точек будет расширено», — подчеркнул Максим Ликсутов.
Первой командой, которая приедет в Россию на ЧМ-2018, станет сборная Ирана. Футболисты прибудут в страну за девять дней до старта мирового первенства и разместятся в подмосковной Баковке.