«Орел и решка» снова побывала в Казани

Публикация от Zhanna Badoeva — Жанна Бадоева (@zhanna_badoeva) 23 Апр 2018 в 9:01 PDT Съемочная группа телепередачи «Орел и решка» снова побывала в Казани . Ведущая трэвел-шоу Жанна Бадоева поделилась впечатлениями о поездке в своем Instagram.

Больше всего ей запомнился чак-чак. Она впервые его попробовала и не могла остановиться.

«Посетили музей чак-чака. Попали совершенно в другой мир… Интересно! И самое главное вкусно. Впервые приготовила национальную сладость, правда, без приключений не обошлось, но чак-чак удался! Вкус, конечно, великолепный», — написала Бадоева.

«Орел и решка» — популярная программа о путешествиях. Один ведущий показывает город глазами бедного туриста, второй — богатого. Первый сюжет о Казани вышел в 2013 году.

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