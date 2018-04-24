В АТОРе напомнили об изменении графиков работы визовых служб европейских стран в России в мае

График работы визовых центров стран Европы изменится в майские праздники, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) «В мае посольства и визовые центры европейских стран меняют график работы из-за праздничных дней 1 мая и 9 мая, а также по причине национальных праздников», — говорится в сообщении. Как уточняется, консульство Австрии и визовые центры будут закрыты 1 мая, а также 10, 21 и 31 мая. Посольство и визовые центры Бельгии не работают 1 и 9 мая. Кроме того, посольство закрыто 30 апреля, ВЦ — 28 апреля. Визовые центры Болгарии будут закрыты 28 апреля. Визовый центр в Москве будет работать в обычном режиме 2 мая. Визовый центр Великобритании в Москве закрыт 1 и 9 мая. 28 апреля и 8 мая визовый центр Венгрии в Москве будет работать с 09:00 до 16:30. Выдача паспортов будет осуществляться с 09:00 до 17:00. С 29 апреля по 2 мая, 9 мая визовый центр Венгрии и контакт-центр визового сервиса не работают. Добавляется, что визовый отдел посольства Германии в Москве и ВЦ будут закрыты 1, 2 и 9 мая, а также 21 мая. Визовый центр Греции в Москве закрыт 1 мая и 28 мая. Визовый центр Дании закрыт 9 мая. Визовые центры Исландии закрыты 1 и 9 мая, а также 10 и 21 мая. Визовые центры Испании Италии закрыты 1 и 9 мая. 28 апреля и 8 мая визовый центр Латвии в Москве будет работать с 09:00 до 16:30. Выдача паспортов будет осуществляться с 09:00 до 17:00. С 29 апреля по 2 мая, 9 мая визовый центр Латвии и контакт-центр визового сервиса не работают. Визовые центры Литвы не работают 1 мая и 6 мая. Визовые центры Мальты закрыты 1 и 9 мая. Визовые центры Нидерландов закрыты 1,2 и 9 мая, а также 10, 11 и 21 мая. Визовые центры Норвегии закрыты 1, 2 и 9 мая. Визовые центры Польши закрыты 1,2,3 и 9 мая, а также 31 мая. Отмечается, что 28 апреля, 1 и 9 мая все визовые центры Португалии , а также «горячая линия», будут закрыты, а 25 апреля, 1 и 9 мая будет закрыто посольство. Визовые центры Словении будут закрыты 30 апреля, Посольство Словении в Москве будет работать в стандартном режиме, ВЦ закрыты 1, 2 и 9 мая. В Москве визовый центр Финляндии закрыт 30 апреля — 1 мая, а также 9 мая, в Санкт-Петербурге визовый центр закрыт 28-30 апреля, в мае он также не работает 1, 2 и 9 мая. Визовые центры Чехии не работают 30 апреля, 1, 2 и 9 мая. 1 и 9 мая визовые центры Хорватии в Москве и регионах закрыты. В остальные дни они работают по обычному расписанию. Визовый центр Швейцарии в Москве закрыт 28 апреля, 1 и 9 мая. Визовые центры Швеции закрыты 1 и 9 мая. Посольство Эстонии в Москве и визовые центры в регионах будут закрыты 1 и 9 мая, а также 20 мая.