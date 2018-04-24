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Как будут работать визовые центры на майские праздники
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Как будут работать визовые центры на майские праздники 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В мае посольства и визовые центры европейских стран меняют график работы из-за праздничных дней 1 и 9 мая, сообщает АТОР.
1 и 9 мая закрыты визовый отдел посольства и визовый центр Германии, визовые центры Великобритании, Испании, Италии, Мальты, Швеции, Хорватии и Эстонии.
К выходным 1 и 9 мая визовые центры Исландии добавят еще 10 и 21 мая, Нидерландов — 10, 11 и 21 мая, Норвегии — 2 мая, Польши — 2,3 и 31 мая, Чехии — 30 апреля, а Швейцарии — 28 апреля.
Консульство и визовые центры Австрии будут закрыты 1 мая, а также 10,21 и 31 мая, визовый центр Греции в Москве — 1 и 28 мая, визовый центр Дании — 9 мая, визовые центры Литвы — 1 и 6 мая.
Визовый центр Венгрии в Москве будет работать 28 апреля и 8 мая с 9:00 до 16:30, при этом выдавать паспорта будут до 17:00. С 29 апреля по 2 мая, а также 9 мая визовый центр и контакт-центр визового сервиса не работают.
Визовые центры Португалии будут закрыты 28 апреля, 1 и 9 мая, а 25 апреля, 1 и 9 мая закроют посольство.
Визовые центры Словении будут закрыты 30 апреля 1,2 и 9 мая, при этом режим работы посольства не изменится.
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