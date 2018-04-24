Из Екатеринбурга в Тюмень запустят самый короткий автобусный маршрут

С 1 мая на Северном автовокзале запустят рейс по маршруту № 768 Екатеринбург Тюмень . Автобус-экспресс будет отправляться ежедневно в 14:23, заходить на автостанцию в Кольцово и в 14:58 следовать далее по маршруту, делая только технические остановки. Время в пути до Тюмени составит 6 часов 20 минут.

Стоимость проезда — 1002 рубля, провоза багажа — 351 рубль.

Как рассказали Е1.RU на Северном автовокзале, маршрут закрывался на зиму, а сейчас перевозчик решил возобновить поездки. Пассажиры будут ездить на микроавтобусах Volkswagen Crafter.

— Это будет самый короткий автобусный маршрут до Тюмени из нашего города. Сейчас автобусы ездят туда, но в пути сажают людей, делают длительные остановки, — рассказали на автовокзале.