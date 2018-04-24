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Орловчанка вернула деньги за сорванный из-за госпитализации отпуск
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Орловчанка вернула деньги за сорванный из-за госпитализации отпуск 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Ливенский районный суд Орловской области удовлетворил требования местной жительницы к ООО «Павиор» о взыскании денежных средств по договору реализации туристического продукта, неустойки, штрафа, морального вреда, судебных расходов, а всего — 149806 рублей.
Женщина планировало посетить Тайланд. За 10 дней на острове Пхукет она заплатила 72500 рублей. Однако она была госпитализирована в БУЗ ОО «Ливенская ЦРБ», где находилась на стационарном лечении. Женщина попросила перенести отдых на более поздний срок из-за предстоящей операции. Позже от поездки вовсе пришлось отказаться, так как врач запретил все действия, влекущие нагрузку на сердце, в том числе и перелет. За нереализованный отдых орловчанке было возвращено лишь 33% уплаченных средств, оставшиеся туроператор удержал в качестве штрафа.
В соответствии со статьей 7 заключенного договора каждая из сторон вправе потребовать изменения или его расторжения в связи с существенными изменениями обстоятельств, к таким относится в том числе болезнь туриста, отметил суд. В то же время, в нарушение требований закона об основах туристской деятельности в договоре отсутствовали верные сведения о туроператоре, указан ООО «Библио-Трэвел», хотя в действительности им являлось ООО «Павиор». Кроме того, покупательнице не сообщили, что стоимость авиаперелета и проживания в отеле является невозвратной.
Сообщение Орловчанка вернула деньги за сорванный из-за госпитализации отпуск появились сначала на РИА 57.
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