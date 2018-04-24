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Житель Башкирии заплатит 300 тысяч рублей за дебош в самолете
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Житель Башкирии заплатит 300 тысяч рублей за дебош в самолете 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
В Уфе вынесли приговор жителю Стерлитамака. Мужчину признали виновным по уголовной статье за «хулиганство».
Провинился нарушитель закона в ноябре прошлого года. Тогда мужчина, изрядно выпив, поднялся на борт самолета, чтобы отправиться на долгожданный отдых. Но долететь без приключений до Пхукета турист не смог, алкоголь сыграл злую шутку. В итоге пассажир еще до взлета стал вести себя неадекватно: ругался матом и угрожал бортпроводникам. На все уговоры успокоиться дебошир не реагировал, а только стучал кулаком в спинку сидения, в котором сидел пассажир с маленьким ребенком. Вылет пришлось задержать.
— Командир экипажа вызвал охранников, дебошира вывели из самолета. Судно отправилось в рейс без скандального пассажира, — рассказали в транспортной прокуратуре.
Теперь мужчине предстоит заплатить крупный штраф в размере 300 тысяч рублей. Кроме того, его внесли в «черный список» авиакомпаний, и в ближайшее время путешествовать воздухом дебошир не сможет.
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