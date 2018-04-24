На Дальнем Востоке выдано почти 13 тысяч электронных виз 

Иностранные граждане активно пользуются возможностью получения электронной визы для въезда на территорию ДФО. Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, на сегодняшний день выдано 12706 электронных виз. Из них больше 11 тысяч — гражданам Китая и Японии.
— Иностранные инвесторы и туристы могут быстро, без проволочек и бесплатно оформить электронную визу и приехать в Приморский край, на Камчатку и Сахалин, — отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
Для получения электронной визы необходимо подать заявку на специализированном сайте минимум за четыре дня до поездки. Сделать это могут граждане 18 стран. Введение электронных виз призвано увеличить туристический поток и повысить инвестиционную привлекательность Дальневосточного региона.
Напомним, что упрощенный визовый режим распространяется в 11 пунктах пропуска Дальнего Востока. Первоначально электронная виза действовала только в морском пункте пропуска и международном аэропорту Кневичи во Владивостоке. С 1 января 2018 года к ним присоединились железнодорожные пункты пропуска «Пограничный», «Хасан», «Махалино», автомобильные «Полтавка», «Турий Рог» и морские «Зарубино» и «Посьет» в Приморье, морской пункт пропуска «Петропавловск-Камчатский» на Камчатке и морской пункт «Корсаков» на Сахалине.
Сейчас на рассмотрении в Госдуме находится законопроект, который расширит действие электронной визы и на другие пункты пропуска Дальнего Востока. Их перечень будет определять правительство РФ.
В первую очередь речь идет о наиболее технически оснащенных аэропортах: Петропавловск-Камчатский (Елизово), Благовещенск, Хабаровск (Новый), Южно-Сахалинск (Хомутово), Анадырь (Угольный). Позже, по мере технического оснащения, планируется присоединить к программе все воздушные гавани региона.