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Названы страны-лидеры по количеству болельщиков на ЧМ-2018
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Названы страны-лидеры по количеству болельщиков на ЧМ-2018 

Свободная пресса 43 минуты назад
Фото: Свободная пресса
Больше всего болельщиков на ЧМ-2018 в России ожидается из Северной и Южной Америки, а также Китая, об этом рассказал глава департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.
«По количеству туристов и болельщиков лидируют США, Китай, Мексика, Аргентина, Уругвай, несмотря на то, что сборные США и Китая на мундиале не представлены», — заявил Гуляев, сообщает «Интерфакс».
Николай Гуляев рассказал о готовности Москвы к большому количеству туристов, для которых будут проводиться экскурсии достопримечательностям и речные прогулки. Английский, немецкий, французский и китайский языки будут основными, но вообще экскурсии запланированы на 24 языках.
Ранее сообщалось, что к ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге откроется дом ЛГБТ-достоинства, в котором смогут разместиться болельщики нетрадиционной сексуальной ориентации.
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