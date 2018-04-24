Названы страны-лидеры по количеству болельщиков на ЧМ-2018

Николай Гуляев. Больше всего болельщиков на ЧМ-2018 в России ожидается из Северной и Южной Америки, а также Китая , об этом рассказал глава департамента спорта и туризма Москвы

Аргентина, «По количеству туристов и болельщиков лидируют США , Китай, Мексика Уругвай , несмотря на то, что сборные США и Китая на мундиале не представлены», — заявил Гуляев, сообщает «Интерфакс»

Николай Гуляев рассказал о готовности Москвы к большому количеству туристов, для которых будут проводиться экскурсии достопримечательностям и речные прогулки. Английский, немецкий, французский и китайский языки будут основными, но вообще экскурсии запланированы на 24 языках.

Ранее сообщалось, что к ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге откроется дом ЛГБТ-достоинства, в котором смогут разместиться болельщики нетрадиционной сексуальной ориентации.

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