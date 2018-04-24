Названы страны-лидеры по количеству болельщиков на ЧМ-2018 

Больше всего болельщиков на ЧМ-2018 в России ожидается из Северной и Южной Америки, а также Китая, об этом рассказал глава департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.
«По количеству туристов и болельщиков лидируют США, Китай, Мексика, Аргентина, Уругвай, несмотря на то, что сборные США и Китая на мундиале не представлены», — заявил Гуляев, сообщает «Интерфакс».
Николай Гуляев рассказал о готовности Москвы к большому количеству туристов, для которых будут проводиться экскурсии достопримечательностям и речные прогулки. Английский, немецкий, французский и китайский языки будут основными, но вообще экскурсии запланированы на 24 языках.
Ранее сообщалось, что к ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге откроется дом ЛГБТ-достоинства, в котором смогут разместиться болельщики нетрадиционной сексуальной ориентации.
ЧМ-2018: президент Аргентины и темпераментные болельщики приедут в Нижний Новгород
Новости ЧМ-2018: при отключении горячей воды в Москве учтут расписание матчей ЧМ-2018