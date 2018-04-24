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В Приморье отель Lotte
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В Приморье в июле откроется первый на Дальнем Востоке отель Lotte 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / Ahn Young-joon
Южнокорейская компания Lotte, которая выкупила у Hyundai пятизвездочный отель во Владивостоке, намерена открыть его под своим брендом 19 июля, сообщает администрация Приморья.
Сделка состоялась в конце 2017 года. Тогда сообщалось о планах по реконструкции отеля и его переформатирования под требования Lotte.
"Официальное открытие пятизвездочного отеля под всемирно известным брендом Lotte запланировано на 19 июля. Об этом стало известно во время двусторонней встречи врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко с президентом ООО "Владивостокский бизнес-центр" Ким У Чжун", — говорится в сообщении.
Южнокорейский бизнесмен заявил, что сначала гостиница преобразится несущественно. "У отеля Hyundai очень длинная история во Владивостоке, многие ее знают. Мы решили, что пока интерьер менять не будем, коснемся только основных моментов — вывесок и логотипов. И о том, как будем в дальнейшем преображать гостиницу, будем ещё думать", — сказал Ким.
Ранее президент Lotte Хванг Каг Гю говорил, что кроме гостиничного бизнеса компания намерена открыть во Владивостоке сеть фаст-фуда "Лоттерия". Кроме того, Lotte приобрела земельный участок в центре Владивостока и рассматривает возможность строительства на нем еще одной гостиницы.
Lotte Group — крупнейший южнокорейский конгломерат (чеболь), основанный в 1967 году в Сеуле и объединяющий более 60 компаний различной направленности, в числе которых гостиничный бизнес и сеть магазинов duty free. В России компания Lotte построила бизнес-центр "Лотте Плаза" в Москве, а также пятизвездочный Lotte Hotel Moscow.
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