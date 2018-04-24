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Количество выданных в ДФО электронных виз приближается к 13 тыс.
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Количество выданных в ДФО электронных виз приближается к 13 тыс. 

Восток России 24 апреля 2018
С момента ввода в августе 2017 года упрощенного визового режима в Свободном порту Владивосток электронные визы получили более 12,7 тыс. интуристов, сообщила пресс-служба Минвостокразвития.
Как сообщается, больше всего виз выдано туристам из Китая — более 8,1 тыс., а также из Японии — более 3,2 тыс.
Ранее сообщалось, что по электронной визе РФ посещали граждане Сингапура, Индии, КНДР, Саудовской Аравии, Бахрейна, Турции, Мексики, Ирана, Алжира, ОАЭ, Кувейта и Марокко.
В сообщении напоминается, что на рассмотрении в Госдуме находится законопроект о распространении механизма электронной визы на воздушные гавани Дальнего Востока. Предполагается, что в первую очередь упрощенный визовый режим будет распространен на технически оснащенные пункты — аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово), Благовещенск, Хабаровск (Новый), Южно-Сахалинск (Хомутово), Анадырь (Угольный). В дальнейшем, по мере технического оснащения воздушных пунктов пропуска ДФО, упрощенный порядок въезда по электронным визам будет распространен на остальные воздушные пункты пропуска макрорегиона (Магадан, Якутск, Провидения). Перечень будет определять правительство РФ.
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