Галушка надеется, что закон об упрощенном визовом режиме в аэропортах ДФО примут в мае

МОСКВА , 25 апреля. / ТАСС /. Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка рассчитывает, что законопроект об упрощенном порядке въезда в Россию иностранцев через воздушные пункты пропуска Дальневосточного федерального округа примут в мае. Об этом сообщила пресс-служба Минвостокразвития.

Как говорится в пояснительной записке к документу, законопроект предлагает распространить упрощенный порядок въезда иностранных граждан по электронным визам, установленный для свободного порта Владивосток , на расположенные в округе воздушные пункты пропуска. При этом документ не предусматривает распространение упрощенного режима на территории всех международных аэропортов Дальнего Востока, так как некоторые из них входят в состав территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) и резиденты этих ТОР реализуют там инвестиционные проекты по модернизации аэропортов.

"Планируется, что в следующем месяце законопроект будет рассмотрен депутатами и принят, а это значит, что упрощенный визовый порядок будет действовать во всех международных аэропортах Дальнего Востока для иностранных граждан, в частности граждан Китайской Народной Республики . Это сделает для туристов и предпринимателей российский Дальний Восток еще более доступным и близким", — сказал Галушка, слова которого приводит пресс-служба, в ходе встречи с руководством провинции Аньхой в рамках поездки в Китай.

В 2017 году в российском законодательстве впервые закрепили механизм выдачи электронных виз в целях упрощения въезда иностранных граждан на территорию России, который внедрили и опробовали на территории свободного порта Владивосток (режим СПВ).

Программа выдачи электронных виз действует с 1 августа 2017 года, с тех пор выдали 13 тыс. виз, более 8 тыс. из которых получили граждане КНР. С 1 января 2018 года для въезда по электронной визе открыли дополнительные пункты пропуска. С этого года в Приморье можно въехать через морской пункт пропуска во Владивостоке, международный аэропорт Кневичи, железнодорожные пункты пропуска «Пограничный», «Хасан», «Махалино», автомобильные пункты пропуска «Полтавка», «Турий Рог», морские пункты пропуска «Зарубино», «Петропавловск-Камчатский», «Корсаков» и «Посьет».

На Камчатке по электронной визе можно пересечь границу в морском пункте пропуска «Петропавловск-Камчатский», а на Сахалине по упрощенному визовому режиму действует морской пункт «Корсаков».