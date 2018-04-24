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Туристическая конференция Cruise Europe впервые открывается в России
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Туристическая конференция Cruise Europe впервые открывается в России 

ТАСС 2 часа назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Международная туристическая конференция Cruise Europe, в которой примут участие представители круизных компаний из разных стран, впервые открывается в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского порта «Морской фасад», который является организатором мероприятия.
"С 24 по 26 апреля в Санкт-Петербурге открывается международная конференция Cruise Europe, посвященная мировой круизной индустрии. Россия впервые принимает у себя конференцию, представляющую международную площадку для обсуждения актуальных вопросов круизного рынка", — сказали в пресс-службе.
Генеральный директор «Морского фасада» — первого в России специализированного пассажирского порта, который расположен в Петербурге, — Вадим Каширин на пресс-конференции в Петербургском региональном информационном центре ТАСС ранее отметил, что в мероприятии примут участие более 100 представителей мировых круизных компаний и портов.
Каширин также добавил, что в рамках мероприятия запланированы деловые переговоры между руководством порта и круизными операторами, а также эксперты обсудят вопросы планирования круизных маршрутов в Северной Европе, развитие инфраструктуры портов и влияние окружающей среды и экологии на развитие туризма в Балтийском море.
Конференция Cruise Europe проводится ежегодно уже более 25 лет, ее организацией занимается одноименная ассоциация, в которую входят порты и туристические операторы из России, Великобритании, Ирландии, Норвегии, Исландии и других стран. Всего в ассоциации состоят более 100 портов, в том числе «Морской фасад».
Петербург впервые получил право на проведение конференции — в 2017 году в германском городе Бремен его объявили победителем в конкурсе на проведение мероприятия. Его соперниками по конкурсу были бельгийский Брюгге и норвежский Берген. Пассажирский порт и комитет по развитию туризма Петербурга являются принимающей стороной и организаторами мероприятия.
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