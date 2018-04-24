Куривший пассажир стал причиной экстренной посадки вылетевшего из Ростова самолета

Самолет рейса DP522 авиакомпании «Победа» , выполнявший перелет по маршруту Ростов-на-Дону — Санкт-Петербург , был экстренно посажен в Москве . Об этом в социальных сетях рассказал один из его пассажиров. Инцидент случился накануне, 23 апреля, около 22 часов. Решение о вынужденной посадке принял командир экипажа. Виной всему стал один из пассажиров, куривший в туалете.

Ирина Волк. «Правонарушитель был доставлен в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Внуково . Им оказался 54-летний ростовчанин. В отношении него составлен административный протокол по статье «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях в помещениях и на объектах»», — рассказала официальный представитель МВД России

После этого лайнер продолжил полет по ранее установленному маршруту.