Закончился сезон катания на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи 

С 23 апреля там начался период профилактики канатных дорог. Об этом сообщил портал «Юга.ру».
Профилактика продлится до 26 апреля. А 1 мая на курорте «Роза Хутор» откроют зону отдыха у озера Rosa Beach и подвесной мост на вершине Роза Пик. В программу летних активностей включены пешие, конные и веломаршруты, интерактивный музей археологии, батутная арена, летний тюнинг, хаски-центр и парапланы.
70% российских граждан не поедут этим летом за границу. Как отметил исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, этот показатель может считаться традиционным для нашей страны.