Закончился сезон катания на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи

С 23 апреля там начался период профилактики канатных дорог. Об этом сообщил портал «Юга.ру».

Профилактика продлится до 26 апреля. А 1 мая на курорте «Роза Хутор» откроют зону отдыха у озера Rosa Beach и подвесной мост на вершине Роза Пик. В программу летних активностей включены пешие, конные и веломаршруты, интерактивный музей археологии, батутная арена, летний тюнинг, хаски-центр и парапланы.