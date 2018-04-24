Чечня представила турпотенциал на выставке Arabian Travel Market 2018 в Дубае

ГРОЗНЫЙ, 24 апреля. / ТАСС /. Чечня впервые презентовала туристический потенциал республики на международной арабской выставке Arabian Travel Market 2018 в Дубае , сообщила ТАСС директор республиканского туроператора «Тур Экспо» Элина Батаева.

"Интерес к республике очень большой, но представление у людей очень узкое, и, конечно, их необходимо знакомить с туристским потенциалом, который имеется у Чеченской Республики. Учитывая, что открыли прямой рейс Грозный — Шарджа, теперь гораздо проще мотивировать компании из ОАЭ работать с нашим регионом. Мы представили на выставке отель «Грозный-сити», спортивно-туристский комплекс «Кезеной-Ам» и новый пятизвездочный гостиничный комплекс The Local", — отметил собеседник агентства.

По словам Батевой, республика выходит на новый уровень развития туризма — международный въездной. «Мы наладили тут полезные контакты, а завтра уже подпишем первое соглашение с дубайским представительством туристического союза РФ », — добавила она.

Международная арабская туристическая выставка Arabian Travel Market 2018 проходит с 22 по 25 апреля в Дубае (ОАЭ). Вниманию посетителей представлены все направления международной индустрии туризма, в том числе путешествия, досуг и развлечения. В программе выставки запланированы пресс-конференции, презентации, семинары. В 2017 году выставка привлекла внимание более 39 тыс. посетителей и собрала 2800 компаний-экспонентов.