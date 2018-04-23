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В Ульяновске открыли туристический информационный центр для жителей и гостей города
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В Ульяновске открыли туристический информационный центр для жителей и гостей города 

ТАСС 1 час назад
УЛЬЯНОВСК, 23 апреля. /ТАСС/. Туристический информационный центр, в котором можно будет получить консультацию волонтеров, приобрести сувениры и забронировать билеты, открылся в Ульяновской области.
"В течение месяца туристский информационный центр будет работать в тестовом режиме, к 1 июня мы запустим его в полную силу. В центре будут работать не только консультанты-волонтеры, здесь же разместится сувенирная лавка, появится возможность бронирования билетов. Соответственно, будет представлен полный комплекс услуг, который будет необходим как туристу, так и жителю нашего города", — сказала на церемонии открытия директор Агентства по туризму Ульяновской области Юлия Скоромолова.
Волонтеры будут работать в центре в рамках соглашений, заключенных между вузами Ульяновской области и региональным агентством по туризму. Сотрудничество направлено на подготовку квалифицированных кадров в туристско-экскурсионной сфере и развитие добровольческого движения на территории Ульяновской области. Площадка нового центра также станет платформой предоставления дополнительного образования будущим педагогам.
В Ульяновской области с 23 по 27 апреля по инициативе губернатора области Сергея Морозова проходит неделя туризма. По мнению Морозова, туристическая отрасль представляет потенциал для экономического роста региона. «Неделя туризма в Ульяновской области становится все более эффективным инструментом для формирования в регионе современной конкурентоспособной индустрии и создания популярной для туризма территории. Участие в нашей программе экспертов международного уровня подтверждает статус региона как туристического центра и его уникальность не только среди субъектов РФ, но и всего мира», — привели слова губернатора в пресс-службе.
За семь дней в регионе пройдут более 30 мероприятий деловой и развлекательной направленности. Основным мероприятием станет III Международный форум-выставка «Отдых на Волге», который пройдет 27 апреля. На площадке будут представлены более 100 объектов туриндустрии, в том числе Китая, Ирана и Узбекистана.
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