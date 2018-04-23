В Ульяновске открыли туристический информационный центр для жителей и гостей города

УЛЬЯНОВСК , 23 апреля. / ТАСС /. Туристический информационный центр, в котором можно будет получить консультацию волонтеров, приобрести сувениры и забронировать билеты, открылся в Ульяновской области

"В течение месяца туристский информационный центр будет работать в тестовом режиме, к 1 июня мы запустим его в полную силу. В центре будут работать не только консультанты-волонтеры, здесь же разместится сувенирная лавка, появится возможность бронирования билетов. Соответственно, будет представлен полный комплекс услуг, который будет необходим как туристу, так и жителю нашего города", — сказала на церемонии открытия директор Агентства по туризму Ульяновской области Юлия Скоромолова.

Волонтеры будут работать в центре в рамках соглашений, заключенных между вузами Ульяновской области и региональным агентством по туризму. Сотрудничество направлено на подготовку квалифицированных кадров в туристско-экскурсионной сфере и развитие добровольческого движения на территории Ульяновской области. Площадка нового центра также станет платформой предоставления дополнительного образования будущим педагогам.

В Ульяновской области с 23 по 27 апреля по инициативе губернатора области Сергея Морозова проходит неделя туризма. По мнению Морозова, туристическая отрасль представляет потенциал для экономического роста региона. «Неделя туризма в Ульяновской области становится все более эффективным инструментом для формирования в регионе современной конкурентоспособной индустрии и создания популярной для туризма территории. Участие в нашей программе экспертов международного уровня подтверждает статус региона как туристического центра и его уникальность не только среди субъектов РФ , но и всего мира», — привели слова губернатора в пресс-службе.