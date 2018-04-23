Ещё
Прямые авиарейсы в Гонконг возобновятся 18 мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прямые авиарейсы в Гонконг возобновятся 18 мая 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
После продолжительного перерыва возобновляются прямые авиарейсы из Москвы в Гонконг. Рейсы будет осуществлять, начиная с 18 мая, три раза в неделю из аэропорта Внуково авиакомпания «Гонконгские авиалинии».
Заместитель генерального директора авиакомпании Джонни Ван заявил, что в салоне самолёта будет представлен бизнес класс и эконом класс. При этом он отметил, что «даже эконом класс по уровню комфорта может поспорить с бизнес-классом на многих других направлениях».
«В полёте предусмотрена развлекательная программа, есть специальные предложения для молодожёнов, и будут приятно удивлены пассажиры, чей день рождения совпадёт с датой перелёта», — заявили НСН в авиакомпании.
Презентация нового рейса сопровождалась розыгрышем поездки в Гонконг с двухдневным проживанием в отеле. Победительницей стала девушка блогер. Не исключено, что она поделится подробным отчётом о своём пребывании в Гонконге в интернете.
Национальная Служба Новостей: последние новости
АТОР: Каир россиян не интересует, они жду Хургаду и Шарм-эль-Шейх Количество проданных билетов на ЧМ-2018 превысило 1,5 миллиона В Торонто микроавтобус въехал в толпу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия поставила США серьезное условие153
Жесткое заявление G7, «бесконечная» неделя и другие события дня21
На Москву обрушится торнадо40
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»229
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто8
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
15:14
Лишний олигарх: США выдавливают Дерипаску из «Русала»
Экономика Статьи
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:58
Армянская весна
СНГ В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение