Прямые авиарейсы в Гонконг возобновятся 18 мая

После продолжительного перерыва возобновляются прямые авиарейсы из Москвы Гонконг . Рейсы будет осуществлять, начиная с 18 мая, три раза в неделю из аэропорта Внуково авиакомпания «Гонконгские авиалинии».

Заместитель генерального директора авиакомпании Джонни Ван заявил, что в салоне самолёта будет представлен бизнес класс и эконом класс. При этом он отметил, что «даже эконом класс по уровню комфорта может поспорить с бизнес-классом на многих других направлениях».

«В полёте предусмотрена развлекательная программа, есть специальные предложения для молодожёнов, и будут приятно удивлены пассажиры, чей день рождения совпадёт с датой перелёта», — заявили НСН в авиакомпании.

Презентация нового рейса сопровождалась розыгрышем поездки в Гонконг с двухдневным проживанием в отеле. Победительницей стала девушка блогер. Не исключено, что она поделится подробным отчётом о своём пребывании в Гонконге в интернете.