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Новый ростовский аэропорт Платов обслужил миллионного пассажира
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Новый ростовский аэропорт Платов обслужил миллионного пассажира 

ТАСС 2 часа назад
Фото: 161.ru
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 апреля. /ТАСС/. Новый аэропорт Ростова-на-Дону Платов, построенный к чемпионату мира по футболу 2018 года, обслужил миллионного пассажира, сообщили в пресс-службе воздушной гавани в понедельник.
"Один миллион пассажиров — первая серьезная веха в истории самого молодого российского аэропорта Платов. Всего за четыре с небольшим месяца мы обслужили рекордное количество пассажиров", — цитирует пресс-служба слова Сергея Краснова, исполнительного директора АО «Ростоваэроинвест» — оператора международного аэропорта.
По его словам, при сохранении роста пассажиропотока к концу года аэропорт планирует обслужить 3 млн человек.
"Примечательно, что важное для нас событие произошло на новом региональном маршруте, поскольку развитие авиасообщения внутри страны является одним из приоритетных направлений нашей деятельности", — добавил Краснов.
Платов — первый в России аэропорт, построенный с нуля со времен распада СССР, его открыли 7 декабря 2017 года. Аэропорт построили специально к чемпионату мира по футболу. Всего, по данным пресс-службы Платова, в первом квартале полеты на регулярной основе из нового ростовского аэроузла выполняли 16 российских и иностранных авиакомпаний по 23 направлениям. С начала эксплуатации Платов обслужил 652 тыс. 956 человек.
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