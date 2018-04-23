Новый ростовский аэропорт Платов обслужил миллионного пассажира

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 апреля. / ТАСС /. Новый аэропорт Ростова-на-Дону Платов, построенный к чемпионату мира по футболу 2018 года, обслужил миллионного пассажира, сообщили в пресс-службе воздушной гавани в понедельник.

"Один миллион пассажиров — первая серьезная веха в истории самого молодого российского аэропорта Платов. Всего за четыре с небольшим месяца мы обслужили рекордное количество пассажиров", — цитирует пресс-служба слова Сергея Краснова , исполнительного директора АО «Ростоваэроинвест» — оператора международного аэропорта.

По его словам, при сохранении роста пассажиропотока к концу года аэропорт планирует обслужить 3 млн человек.

"Примечательно, что важное для нас событие произошло на новом региональном маршруте, поскольку развитие авиасообщения внутри страны является одним из приоритетных направлений нашей деятельности", — добавил Краснов.