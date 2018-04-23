Владимирские власти поддержали идею сделать суздальские огурцы сувениром к ЧМ-2018 

ВЛАДИМИР, 23 апреля. /ТАСС/. Суздальские соленые огурцы на палочке презентовали в понедельник во Владимире в качестве одного из местных сувениров к предстоящему чемпионату мира по футболу. Идея оригинального бренда должна заинтересовать туристов, сообщила ТАСС председатель областного комитета по туризму Елена Перескокова.
"Владимирские предприниматели готовят разнообразные сувениры к чемпионату мира по футболу. Знаменитый суздальский огурец — одно из предложений. Думаю, туристам идея с огурцом будет интересна", — сказала она, добавив, что местные рестораторы предложили соленый огурец в вакуумной упаковке в качестве сувенира в рамках проекта "Владимирская область — культурная столица чемпионата мира по футболу".
Суздальский огурец считается гастрономическим брендом региона — в древнем городе он пользовался популярностью еще в XVIII веке. В Суздале ежегодно во вторую субботу июля проводят Праздник огурца, на котором угощают гостей свежими и солеными огурцами, огуречным вареньем и даже барбекю.
"Это легендарный суздальский огурец, засоленный по интересному рецепту на пиве… Огурец в вакууме станет флагманским сувениром гастрономической карты Владимирской области", — отметила координатор федерального проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова.
По данным местных властей, во Владимирской области около 30 ресторанов и кафе готовят специальные меню к чемпионату. В дни ЧМ-2018 туристам, которые прибудут во Владимирскую область, предложат специальную культурную и туристическую программу, переформатированную под футбольную тематику. В частности, планируется проведение концерта звезд классической сцены на футбольном поле, а также проведение фестиваля летней творческой школы фонда «Новые имена» под руководством всемирно известного пианиста Дениса Мацуева.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.