«Туристический бренд России» признали лучшим на фестивале White Square 

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Жюри Международного креативного фестиваля White Square, проходящего в Минске, присудило высшую награду команде Ассоциации брендинговых компаний России (АБКР) за концепцию «Россия — это целый мир», сообщается на сайте ассоциации.
Главная тема концепции — супрематизм — одно из направлений русского авангарда, которое олицетворяет передовое мышление и известно всему миру.
Фото из архива сборной АБКР
Графическое решение бренда представляет собой стилизованную карту России. Элементы, из которых она собрана, означают точки и территории страны, а также ключевые образы, ассоциирующиеся с Россией. Это бескрайние поля и леса, медведи, волки и олени, традиционная русская кухня, музеи и памятники, балет и изобразительное искусство, космос.
Новый туристический бренд России от команды АБКР
Концепция «Россия — целый мир» стала победителем всероссийского конкурса «Туристический бренд России», организованного Ростуризмом и АБКР и ляжет в основу дальнейших работ по созданию туристического бренда России.