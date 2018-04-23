«Туристический бренд России» признали лучшим на фестивале White Square

МОСКВА , 23 апр — РИА Новости . Жюри Международного креативного фестиваля White Square, проходящего в Минске , присудило высшую награду команде Ассоциации брендинговых компаний России (АБКР) за концепцию «Россия — это целый мир», сообщается на сайте ассоциации.

Главная тема концепции — супрематизм — одно из направлений русского авангарда, которое олицетворяет передовое мышление и известно всему миру.

Фото из архива сборной АБКР

Графическое решение бренда представляет собой стилизованную карту России. Элементы, из которых она собрана, означают точки и территории страны, а также ключевые образы, ассоциирующиеся с Россией. Это бескрайние поля и леса, медведи, волки и олени, традиционная русская кухня, музеи и памятники, балет и изобразительное искусство, космос.

Новый туристический бренд России от команды АБКР