Близится сезон отпусков и оформить визу костромичам можно без поездки в посольство

Первый Визовый центр — крупнейшая федеральная сеть в России . Более 100 филиалов во всех городах России. Клиенты Первого Визового — люди, которые ценят свое время. А специалисты ценят время наших клиентов и знают законные способы получить визу по большинству направлений в 2 раза быстрее! Ведь все знают, что любое оформление документов означает для человека много потраченного времени. Нужно во всем разобраться, прочитать законы и статьи, а вероятность сделать ошибку и получить отказ в визе очень велик. По статистике 25% тех, кто пытается самостоятельно оформить все документы, делают ошибки.

Дания, Чехия, Словения, Литва, Исландия, Обращаясь в Первый Визовый — вы получаете визу быстро и без забот о документах. Кроме стандартных процедур по оформлению визы в Центре доступна услуга Мобильная Биометрия на такие страны как Австрия Франция . Подать документы и сдать отпечатки пальцев на визу занимает 15 минут и готовый паспорт человек забирает через неделю в офисе компании. Близится сезон отпусков. Первый визовый центр в Костроме готов к «горячей поре».

«Сезон открытия виз в самом разгаре! Очередь из желающих выехать в визовые страны увеличивается с каждым днем и даже часом. Мы работаем для Вас 24 часа в сутки в режиме онлайн, работаем с отказами, осуществляем полную визовую поддержку в кратчайшие сроки и вне очереди, работаем дистанционно со всеми регионами. Срочное оформление? Решение сложного визового вопроса? Тогда Вам к нам в Первый визовый центр Кострома», — приглашают сотрудники Центра. Также среди костромичей стала популярна схема оформления визы «про запас». Как это работает: человек оформляет визу и уже с готовыми документами ищет выгодные предложения на авиабилеты и гостиницы заграницей. Это позволяет туристу экономить до 20% на путешествии.

Визовый центр расположился по адресу: г. Кострома, пл. Октябрьская, д. 1. На 3 этаже «Универмага Кострома» Вас встретят опытные визовые специалисты и помогут собрать все необходимые документы для поездки в страну Вашей мечты.

Подробности по телефону 8 (4942) 466-344, на сайте центра (http://www.visa44.ru/) и в группе Вконтакте (https://vk.com/public144877351).