Участники субботника вывезли с территории курорта «Нальчик» 70 «КамАЗов» мусора

НАЛЬЧИК , 23 апреля. / ТАСС /. Более 70 «КамАЗов» мусора вывезли с территории курорта федерального значения «Нальчик» во время субботника, сообщили в понедельник в пресс-службе министерстве курортов и туризма Кабардино-Балкарии (КБР).

"В 19 секторах курортной зоны Долинск трудились свыше 1500 человек, работали 28 единиц техники и 10 бригад с мотопилами. Было вывезено более 70 «камазов» мусора. В рамках подготовки к весенне-летнему курортному сезону по инициативе министерства курортов и туризма КБР 21 апреля состоялся общереспубликанский субботник «Возродим курорт вместе!», — говорится в сообщении.

Ход работ на всех участках проконтролировал председатель правительства КБР Алий Мусуков , который подчеркнул, что проведена большая работа, следующий этап — сохранить сделанное.

Территорию от источника «Нальчик» и до санатория «Долина Нарзанов», включая улицы М. Вовчок, Балкарова, Ковтуненко, Теплосерная, Сочинский переулок, проезд Голубых елей очистили от многолетнего мусора, в лесопарковой зоне обрезали деревья и кустарники, вырубили сухостой.

"Все участники — министерства, ведомства, организации, учреждения города, предприятия санаторно-курортного комплекса, а также волонтеры, частные предприниматели и просто неравнодушные граждане отнеслись с большим энтузиазмом к мероприятию и приняли в нем активное участие", — добавили в ведомстве.